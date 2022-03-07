人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，世界经济复苏面临严峻挑战，习近平主席提出的全球发展倡议受到国际社会广泛关注和期待。您能否介绍倡议推进落实的最新进展？

王毅表示，确实，疫情严重冲击全球发展进程，特别是发展中国家遭受到重创。在这样的背景之下，习近平主席在联合国郑重提出全球发展倡议，目的就是呼吁各国更加重视发展问题，从而形成合力，共迎挑战。

王毅指出，倡议最核心的理念是以人民为中心，最重要的目标是助力落实联合国2030年可持续发展议程。倡议高度契合各方需要，迅速得到联合国以及近百个国家的响应支持。今年1月份，“全球发展倡议之友小组”在纽约联合国总部举行首次会议，超过一百个国家和20多个国际组织的代表齐聚一堂，为落实倡议凝聚了更广泛的国际共识。

王毅说，中方一向认为，可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。我们愿同各方一道，从四个方面推动倡议逐步落地：

王毅表示， 一是对接重点领域。聚焦发展中国家当前面临的最紧迫课题，尤其是减贫脱贫、粮食安全、经济复苏、就业培训、教育卫生、绿色发展等，在这些领域开展务实合作，助推2030年17个可持续发展目标如期实现。二是对接各国需求。秉持开放包容的伙伴精神，坚持共商共建共享，欢迎各方结合自身实际需求或优势资源灵活参与这个倡议。三是对接合作机制。我们愿同所有感兴趣的国家和地区还有国际组织尤其是联合国系统携手合作，我们也愿意同小岛屿、内陆、最不发达国家发展进程协同增效，发挥各自优势，形成全球合力。四是对接各界伙伴。重视私营部门、非政府组织、专家智库、媒体等各界各方面在落实2030年议程中的作用，欢迎各方建言献策、积极参与。

王毅表示，总之，全球发展倡议是继“一带一路”之后，习近平主席提出的又一重大倡议，是对全球发展合作的“再动员”，是对以人民为中心这一核心人权理念的“再确认”，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。我们愿同各国一道，积极探索并落实好这一重要倡议，不让任何国家掉队，不让任何诉求被忽视，也不让任何一个人落伍，共同构建全球发展共同体。

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