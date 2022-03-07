人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅：共建一带一路大家庭成员达180个

2022年03月07日15:43 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，自2013年提出以来，“一带一路”在世界范围内引起非常大的反响，我们也看到它的增速非常明显。但近年来，可能受到因疫情等因素的影响，“一带一路”发展势头似有所减弱，中方如何看待这一情况？将采取怎样的措施？

王毅表示，尽管受到疫情等因素的冲击，但是我们看到共建“一带一路”仍然保持着良好的势头。

王毅指出，过去一年来，“一带一路”基础设施的“硬联通”扎实推进。中老铁路、以色列海法新港等重大项目顺利竣工，中巴经济走廊、比雷埃夫斯港、雅万高铁、匈塞铁路等运营都在稳步推进。中欧班列开行量和货运量再创历史新高，为各国经济复苏提供了强劲动力。

王毅说，“一带一路”规则标准的“软联通”亮点纷呈。去年以来，又有10个国家同中国签署了“一带一路”合作文件，共建“一带一路”大家庭成员达到了180个。我们还成功举办“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议，“一带一路”疫苗合作和绿色发展伙伴关系倡议得到广泛支持。

王毅表示， “一带一路”互帮互助的“心联通”持续深入。我们全力驰援各国抗疫，同20个发展中国家开展疫苗联合生产合作，其中大部分面向“一带一路”国家。还有一大批“小而美”项目稳步实施，帮助共建国家民众增加了收入，改善了生活。

王毅指出，这些事实充分说明，共建“一带一路”的合作伙伴不断扩大，合作基础日益牢固，合作前景更加广阔，必将为后疫情时代的世界开辟新的发展前景。

王毅说，接下来，我们将按照习近平主席去年在第三次“一带一路”建设座谈会上提出的要求，同国际社会一道，继续推进高质量共建“一带一路”，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，将“一带一路”打造成造福世界的“发展带”、惠及各国人民的“幸福路”。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部