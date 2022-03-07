人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，自2013年提出以来，“一带一路”在世界范围内引起非常大的反响，我们也看到它的增速非常明显。但近年来，可能受到因疫情等因素的影响，“一带一路”发展势头似有所减弱，中方如何看待这一情况？将采取怎样的措施？

王毅表示，尽管受到疫情等因素的冲击，但是我们看到共建“一带一路”仍然保持着良好的势头。

王毅指出，过去一年来，“一带一路”基础设施的“硬联通”扎实推进。中老铁路、以色列海法新港等重大项目顺利竣工，中巴经济走廊、比雷埃夫斯港、雅万高铁、匈塞铁路等运营都在稳步推进。中欧班列开行量和货运量再创历史新高，为各国经济复苏提供了强劲动力。

王毅说，“一带一路”规则标准的“软联通”亮点纷呈。去年以来，又有10个国家同中国签署了“一带一路”合作文件，共建“一带一路”大家庭成员达到了180个。我们还成功举办“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议，“一带一路”疫苗合作和绿色发展伙伴关系倡议得到广泛支持。

王毅表示， “一带一路”互帮互助的“心联通”持续深入。我们全力驰援各国抗疫，同20个发展中国家开展疫苗联合生产合作，其中大部分面向“一带一路”国家。还有一大批“小而美”项目稳步实施，帮助共建国家民众增加了收入，改善了生活。

王毅指出，这些事实充分说明，共建“一带一路”的合作伙伴不断扩大，合作基础日益牢固，合作前景更加广阔，必将为后疫情时代的世界开辟新的发展前景。

王毅说，接下来，我们将按照习近平主席去年在第三次“一带一路”建设座谈会上提出的要求，同国际社会一道，继续推进高质量共建“一带一路”，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，将“一带一路”打造成造福世界的“发展带”、惠及各国人民的“幸福路”。

(责编：苏缨翔、常红)