人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，您认为日益密切的中俄关系以及乌克兰危机是否会影响中国同欧洲的关系？

王毅表示，中欧和中俄关系完全是两个问题。就中欧关系而言，我们认为中国和欧洲是维护世界和平的两大力量，也是促进共同发展的两大市场，更是推动人类进步的两大文明。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。双方在相互尊重、互利共赢基础上开展对话合作，将为动荡的世界局势提供更多稳定因素。

王毅指出，我们看到，中欧合作去年取得积极成果，我仅举两个例子。一个是中国同欧盟的贸易额，首次突破8000亿美元，充分说明中欧经贸关系高度互补。还有一个数字，去年中欧班列开行15000多列，同比增长29%，为推动国际抗疫合作，确保产业链供应链稳定，也为促进全球经济复苏发挥了积极作用。当然，还是有些势力并不愿看到中欧关系稳定发展，编造所谓“中国威胁”，炒作对华竞争，鼓吹“制度性对手”，甚至挑起制裁和对抗。我希望中欧双方都对此予以高度警惕。中欧合作已经历经几十年风雨，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，具有强大韧性和潜力，任何势力都不能也无法逆转。

王毅表示，中方始终从战略和长远角度看待中欧关系，中国的对欧政策保持稳定坚韧，不会因一时一事而改变。我们将继续支持欧洲独立自主，支持欧盟团结繁荣。同时，我们也希望欧洲能够形成更为独立、客观的对华认知，奉行务实、积极的对华政策，共同反对制造“新冷战”，共同维护和践行真正的多边主义。

王毅指出，下一步，中欧双方要办好中国—欧盟领导人会晤等重要政治议程，加强战略对接，拓展务实合作，推进多边协调，深化人文交流，妥善管控分歧，携起手来共同为世界多做一些实事和好事。

(责编：崔译戈、常红)