人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

有记者提问，您近期敦促美方“重拾理性务实的对华政策”，推动双边关系“重回正轨”，并表示愿考虑同美方在“重建更好世界”全球基础设施倡议上进行协调。但考虑到全面对华竞争已成为美两党共识，您是否担心中美关系下一步会持续恶化？

王毅表示，去年以来，习近平主席同拜登总统举行视频会晤并两次通话，双方在多个层级也开展了对话交往。我们注意到美方领导人和一些高官相继表示，美方不寻求“新冷战”，不寻求改变中国的体制，不寻求强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗。但令人遗憾的是，这“四不一无意”的表态始终飘浮在空中，迟迟没有落地。摆在我们面前的事实是，美方仍不遗余力地对中国开展零和博弈式的“激烈竞争”，不断在涉及中方核心利益的问题上攻击挑事，接连在国际上拼凑打压中国的“小圈子”，不仅损害两国关系大局，也冲击国际和平稳定。这不是一个负责任大国应有的样子，也不是一个讲信誉国家所做的事情。中国作为一个主权独立国家，我们完全有权利采取必要措施坚定捍卫自身的正当利益。

王毅指出，中方认为，大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择。在一个相互依存的全球化时代，中美两个大国如何找到正确相处之道，既是人类社会没有遇到过的课题，也是两国必须共同解开的方程式。

王毅表示， 今年是“上海公报”发表50周年。回首历史，中美双方本着求同存异精神，以合作代替对抗，造福了两国人民，也促进了世界和平与繁荣。展望未来，双方应当重拾融冰初心，重整行装出发，用相互尊重、和平共处、合作共赢的“三原则”替代竞争、合作、对抗的“三分法”，推动美国对华政策重回理性务实的正轨，推动中美关系重回健康稳定的正道。

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