人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，近日，我们关注到中国从乌克兰陆续撤出了多批中国公民。我们注意到中国驻乌克兰使领馆克服困难，做了大量组织协调工作，保护了在当地公民的安全。在报道中我们也看到有中国留学生非常动情地说，护照就是硬通货，因为我们身后有强大的祖国。请问您对此怎么看？能否介绍一下有关情况？

王毅指出，随着乌克兰局势不断紧张升级，党中央、国务院高度牵挂每一位在乌同胞的安危。习近平总书记亲自关心，多次过问，要求全力确保中国公民的安全。外交部启动领事保护应急机制，与乌克兰、俄罗斯及周边国家保持外交沟通，并向在乌同胞发出了安全预警和提醒。

王毅表示，现地局势发生突变后，我们组织在乌同胞抓紧安全避险，为遇到困难的同胞及时提供帮助。同时，抓住战局中出现的时间窗口组织紧急撤侨行动。驻乌克兰使馆、驻敖德萨总领馆的外交人员，多次深入火线，为中国公民撤离打开安全通道。中国在乌克兰各个邻国的使馆也昼夜运转，全力安置转运我国同胞。国内各部门、各地方密切协调，迅速派出多架包机，从欧洲陆续接回离乌公民。

王毅表示，在组织中国公民避难和撤离过程中，乌克兰政府和社会各界给予了友好协助，俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克、白俄罗斯等国也提供了宝贵支持，体现了对中国人民的深厚情谊。我谨代表中方，向各国政府和人民表示衷心感谢！在撤侨行动中，我们在乌克兰和周边国家的华人华侨、留学生、中资机构全面动员，互施援手，再次体现了中国人患难与共的传统美德，我也要向同胞们表示诚挚的慰问。

王毅表示，目前，还有一些同胞由于当地局势和个人原因仍然滞留在乌克兰，我们时刻挂念着他们，与他们随时保持联系，根据他们的需求，为他们提供一切可能的帮助。

王毅指出，世界并不太平，有一位网友留言表示，我们并不是生活在一个和平的世界，但很幸运有一个和平的祖国。外交为民永远在路上。我们愿继续用行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻、无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国！

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