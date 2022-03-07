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王毅：北京冬奥会不仅是中国的成功 也是世界的成功

2022年03月07日15:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，国际人士评论认为，和2008年北京奥运会时相比，今天的中国更加自信、强大，国际地位和影响力今非昔比。您对此怎么看？

王毅表示，在中国和国际社会的共同努力下，北京冬奥会确实取得了圆满成功，我们为世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，让世界看到了一个更加自信、自强、开放和包容的中国。近70个国家和国际组织约170位官方代表出席了开幕式，他们以实际行动体现了对中国的支持。在此，我要向所有参与和支持北京冬奥的各国朋友们表示衷心感谢。

王毅指出，北京冬奥会的成功，不仅是中国的成功，也是世界的成功；不仅是体育的胜利，更是团结的胜利。此次冬奥会，恰逢奥密克戎病毒肆虐、地区热点问题升温，同时还受到少数国家的政治干扰和破坏。但让我们感到鼓舞的是，大多数国家和人民都选择团结在奥林匹克精神之下，为深受疫情困扰的人们注入了希望，为动荡不安的世界带来了信心。现在，各国运动员正在冬残奥会赛场上努力拼搏。我相信，冬奥期间汇聚起的团结与合作之光必将穿透阴霾和风雨，照亮人类携手前行的未来之路。

(责编：崔译戈、常红)

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