人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，当前世界面临百年未有之大变局，进入动荡变革期，乌克兰局势证明了这一点。国际社会对此忧心忡忡，担忧世界再次面临分裂和对抗的风险，形成新的冷战，对此您怎么看？

王毅表示，当今世界确实很不太平，百年未有之大变局正在一幕幕向我们展开。个别大国为了维护其霸权地位，重拾冷战思维，制造阵营对立，进一步加剧了动荡与分裂，让本来就问题缠身的世界雪上加霜。

王毅指出，我们应该怎么办？中方坚定认为，正确的出路就是在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。正如习近平主席指出，“在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”

当务之急是维护和平。和平是一切发展的前提和基础。我们要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃独享安全、绝对安全的想法，坚持通过谈判停止冲突，通过对话解决争端，通过合作增进互信，共同建设持久和平的世界。

第二是促进团结。世界因多样而精彩，差异不应成为对抗的理由。我们要坚持真正的多边主义，倡导全人类共同价值，反对霸权强权，反对集团政治，捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以《联合国宪章》宗旨为基础的国际关系基本准则，推动全球治理体系朝着更加公平合理的方向发展。

第三是坚持开放。经济全球化是时代潮流，不以人的意志为转移，也不能被地缘竞争所割断。我们要反对各种形式的保护主义、孤立主义，坚定维护自由、公平、非歧视的多边贸易体制，拆掉小院高墙，共建开放市场。

第四是加强合作。面对全球性挑战，没有国家可以置身事外，也没有国家可以独善其身。我们必须同舟共济、共克时艰，在应对新冠疫情、恐怖主义、气候变化、网络安全等全球性问题上加强沟通协调，凝聚最大公约数，画出最大同心圆。

面对动荡变革的世界，中国始终代表着稳定性和正能量，始终站在历史前进的正确方向上。我们将继续胸怀天下、担当尽责，坚定不移地高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，同世界上一切进步力量一道，合力谋发展，一起向未来。

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