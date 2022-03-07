人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议7日在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

有记者提问，俄军在乌克兰的行动已经扩展到非军事设施，导致许多平民丧生，产生了150万难民，中方是否对此感到失望？中方为何尚未将此描述为入侵。您是否担心中方因拒绝谴责俄罗斯会损害自身的国际地位？中方是否能作更多努力，包括通过利用同俄罗斯和普京总统的伙伴关系帮助解决冲突？

王毅表示，乌克兰局势是国际社会当前最关心的问题，中方已经多次阐明我们的立场，我们始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。应该看到，冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题，需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。中方认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

王毅指出，当前，国际社会应聚焦两大问题继续努力。

王毅说，第一，要劝和促谈。中方在这方面已做了一些工作，一直同各方保持密切沟通。冲突发生第二天，习近平主席应约同普京总统通话的时候，就提出我们愿意看到俄乌双方尽早和谈。普京总统也作出了积极回应。俄乌双方已经谈了两轮，我们希望即将开启的第三轮谈判能取得新的进展。中方认为，形势越紧，和谈越不能停止；分歧越大，越需要坐下来谈判。中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋。

第二，要防止出现大规模人道主义危机。中方愿就此提出六点倡议：一是人道主义行动必须遵守中立、公正的原则，防止将人道问题政治化；二是全面关注乌克兰的流离失所者，帮助他们得到妥善安置；三是切实保护平民，防止乌境内出现次生人道灾害；四是保障人道援助活动顺利、安全开展，包括提供快速、安全、无障碍的人道主义准入；五是确保在乌克兰外国人安全，允许他们从乌克兰安全离开，并为他们回国提供帮助；六是支持联合国在对乌克兰人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

王毅表示， 中方愿为克服人道主义危机继续作出自己的努力。我也在此宣布，中国红十字会将尽快向乌克兰提供一批紧急人道主义物资援助。

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