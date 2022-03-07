新华社多哈3月7日电 通讯：助推中阿文化交流 中国女性异域展风采

新华社记者杨元勇

在阿拉伯半岛的卡塔尔，活跃着一群勤劳敬业的中国女性。她们身份、职业各不相同，但都为传播中华文化、助力中阿文化交流作出了贡献。

卡塔尔运动队最受欢迎的教练

2022年春节刚过，卡塔尔女子乒乓球队主教练苏力就迎来了一个好消息，她执教的球队获得卡塔尔年度最佳女子运动团队奖。此前，苏力已两次获得卡塔尔年度最佳教练奖，其他奖项更是不计其数。

“苏力是为女队培养优秀运动员最多的一位教练，”对于苏力的能力，领队诺拉赞誉有加，“我们把她视为握有执教魔杖的老师，我们拥护她。”

2009年，苏力赴卡塔尔执掌乒乓球女队帅印，她忆起初时的情形感慨良多：“执教卡塔尔女队，所遇到的困难并不仅是队员基础差、底子薄，还有如何取得同事与队员信任的问题。”

苏力介绍说，运动员对中国训练方式很不适应，时常出现抵触情绪，甚至联名状告她。苏力不为所动，在加强沟通的同时，对球员因材施教，“盯得紧、练得准”，倾囊相授。

在苏力悉心指导下，女队成绩突飞猛进，多次打进亚运会和乒乓球世锦赛。队员阿雅更是获得2012年伦敦奥运会女单参赛资格，这是卡塔尔女子运动员首次进入奥运会。在去年的阿拉伯国家乒乓球锦标赛上，苏力率队获得团体、单打和双打三枚铜牌，为卡塔尔乒乓球女队创造了历史。

成绩说明一切，成绩说服一切。苏力凭借优异的执教成绩和友善的待人方式，赢得了球队的尊敬。

在苏力的影响下，球队成员对中国文化产生了极大兴趣。队员玛丽亚不仅自己挤时间学中文，还鼓励弟弟学中文；领队诺拉鼓励儿子学习中文，为到中国求学做准备。

“有机会为中阿文化交流尽一份绵薄之力，是我最高兴的事。”苏力说。

卡塔尔公主带来的中国女孩

2008年，大学生袁月作为北京奥运会志愿者，担任卡塔尔代表团的翻译，结识了卡塔尔埃米尔（国家元首）的妹妹玛雅萨公主，两人随后保持着书信和电话交往。在玛雅萨力邀下，袁月毕业后来到卡塔尔博物馆管理局负责伊斯兰艺术博物馆文物管理、分类和翻译工作。

袁月工作认真，大局观强，精通阿拉伯文和英文，被卡塔尔推举为2016年中国卡塔尔文化年卡塔尔工作组的总策划人。袁月在对卡塔尔文化项目进行设计和审核时，特别注意突出中国元素，在博物馆增加大熊猫玩偶、中国龙和熊猫造型标识板，促成中方在卡举办兵马俑、陶瓷、丝绸、影视、摄影、图书等展览，还安排两国大学间进行学者交流及学生互访。

袁月的努力获得卡方赞许。玛雅萨公主说：“我带来了一个中国女孩，她是我们最优秀的员工之一，也是我最欣赏的女孩。”

“是中国文化的魅力让我得到了卡塔尔公主的肯定，”袁月说，“我会继续努力，助推中阿文化交流，也时刻准备着回到家乡为祖国效力。”

通过世界杯传播中国文化的女孩

“我是这座办公楼里唯一的中国人。”武巍巍提到的大楼是卡塔尔交付与传承至高委员会的办公所在地。

这个委员会是卡塔尔获得2022年世界杯举办权后成立的专门机构，负责世界杯相关设施的建设、运营工作，员工来自49个国家和地区，武巍巍是该机构针对中国市场开发的负责人。

武巍巍说，参与世界杯筹备工作机会难得，而利用世界杯传播中国文化，则是她为自己设定的任务。“祖国经济发展迅速，中国技术、中国制造、中国文化正在迅速被这届世界杯所认可。”

在武巍巍看来，推动中阿文化交流应该从点滴做起。她把介绍中国在疫情下顺利举办赛事的材料推荐给国际足联，国际足联在一期电视节目中对此进行专门介绍，中国成功经验得到推广。“中国很多成功经验是全球财富，做得好就应该让全世界了解和借鉴。”

苏力、袁月、武巍巍……她们是中国女性的代表，在波斯湾之滨展现风采，助推中阿文化交流。

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