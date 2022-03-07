人民网华盛顿3月7日电 （记者李志伟）政府工作报告提出今年发展主要预期目标，受到外资企业的高度关注。外资企业高管认为，从政府工作报告中可以全面了解中国发展成就，中国持续改善和优化营商环境，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，外资企业对中国经济发展的美好前景充满信心。

强生全球资深副总裁宋为群表示，2021年中国经济发展和疫情防控保持全球领先，高质量发展取得新成效。中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国坚定不移扩大高水平对外开放，不断优化营商环境，持续拓展对外开放范围、领域和层次，给世界经济发展增加一抹亮色，也为包括强生在内的外资企业继续深耕在华发展提供了重要信心和强大动力。

宋为群表示，我们很高兴看到今年的政府工作报告中提及对2022年中国在创新驱动高质量发展、高水平对外开放、深入推进健康中国行动等方面的重要规划和目标。强生对中国经济发展的美好前景充满信心，我们将不断拓展在中国的投资布局。

在宋为群看来，强生等外资企业不断拓展在华投资有几大动力来源。一是中国持续改善和优化营商环境。二是坚持以创新为驱动的高质量发展。三是深入推进健康中国行动。四是迈向共同富裕伟大目标。

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