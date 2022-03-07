俄罗斯国防部在6日举行的新闻发布会上公布，俄方在军事行动中发现了由美国资助的、在乌克兰境内实施的军事生物计划。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫表示，有证据显示，临近俄罗斯边境的几个美国资助的乌克兰生物实验室曾从事生化武器研发。根据俄军缴获的文件，乌克兰卫生部在2月24日、也就是俄罗斯对乌克兰军事行动开始的当天，向波尔塔瓦生物实验室、哈尔科夫生物实验室下令，要求工作人员紧急销毁能够引发鼠疫、炭疽和霍乱的病毒。科纳申科夫说，目前俄罗斯军队的生化专家正在对文件进行分析，分析结果将对外公布。

美国使馆删除有关乌克兰生物实验室的文件

此前，据巴西《里约时报》报道，一名调查记者在社交媒体上发文说，2月26日，美国驻乌克兰大使馆在其网站上删除了所有有关五角大楼资助的乌克兰生物实验室的文件。据报道，其中一个生物实验室位于乌克兰第二大城市哈尔科夫。2016年1月，当地至少有20名乌克兰士兵在两天内死于一种类似流感的病毒，另有200名士兵被送进医院救治。不过乌克兰政府没有提供关于死亡士兵的细节信息。

美国是全球生物实验室最多最不透明的国家

美国在包括非洲、中东、东南亚以及苏联地区的25个国家和地区设立了200多个海外生物实验室，其中有些实验室所在地曾经暴发过大规模传染病，引发国际社会对美国海外实验室的安全性和所从事的秘密活动的担忧。

来源：央视新闻客户端

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