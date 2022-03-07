人民网华盛顿3月6日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚日前走访位于加利福尼亚州弗里蒙特市的特斯拉工厂。秦刚同特斯拉首席执行官埃隆·马斯克进行了交谈。

秦刚对马斯克说，人类正是在追求科学发现和技术创新的过程中不断前行，将种种“不可能”变为可能。只要是符合人类利益和世界进步的事情，就值得孜孜以求。我们不光要脚踏实地，保护地球，也要仰望星空，深思远虑。

马斯克表示，人类同处一个星球，应和睦相处，面对全球性挑战，要携手应对。中美两国在新能源利用和电动汽车等绿色低碳领域合作潜力巨大。中国人民勤劳、智慧、实干，特斯拉与中国的合作顺利、成功。

秦刚祝贺特斯拉在中国取得良好业绩。秦刚强调，各国应同舟共济，应对人类面临的共同挑战，这正是习近平主席提出推动建设人类命运共同体的题中之义。中国正力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，在此过程中两国应共同努力，互利合作，为人类可持续发展作出贡献，特斯拉就是成功的故事。

马斯克还陪同秦刚在公路上共同体验最新无人驾驶车型。

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