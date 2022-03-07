新华社加沙3月6日电（记者陈霖 李碧念）巴勒斯坦卫生部下属药物管理局主任艾什拉夫·拉希姆日前接受新华社记者采访时表示，中国疫苗缓解了加沙地带的防疫压力，感谢中国一直以来提供的支持和帮助。

2月下旬，中国和埃及联合援助的50万剂新冠疫苗通过拉法口岸运抵加沙地带。中国去年也曾向加沙地带捐赠一批疫苗。

拉希姆说，中国疫苗很大程度上缓解了当地的资金紧张问题。目前，加沙地带已度过第四波疫情高峰期，随着疫苗接种率上升，感染率和死亡率都出现下降。他说，感谢中国对加沙地带的关切，巴方希望未来与中国在医疗领域开展更多合作。

加沙地带扩大免疫计划负责人艾哈迈德·吉尼纳在加沙城沙提难民营接受采访时说，相比其他国家的一些疫苗，中国的新冠灭活疫苗更安全，他通常建议癌症或其他基础性疾病患者接种中国疫苗。

在被以色列封锁的加沙地带，缺少药物和资金是应对新冠疫情的主要难题。疫情暴发前，境内医院各科室就已捉襟见肘，每年仅药物预算缺口就在2000万美元左右。据估计，新冠疫情使加沙地带医疗部门每年再新增500万到1000万美元的药物资金缺口。

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