新华社德黑兰3月7日电 （国际观察）伊核谈判进入“最后阶段” 能源贸易“蓄势待发”

新华社记者高文成

随着各方普遍认为伊朗核问题全面协议相关方谈判已进入“最后阶段”，伊朗正在为达成协议后重返国际石油和天然气市场进行准备。

分析人士指出，如果一旦解除对伊朗的制裁，预计将有大量石油供应重返市场，从而对冲当前俄乌冲突等因素对国际油价的影响。

充分准备

伊朗石油部长贾瓦德·奥吉3日说，伊朗“已做好充分准备”，将石油生产和出口恢复到2018年美国实施对伊制裁之前的水平。在解除制裁后，伊朗在技术和运营上都可以确保其在世界市场的出口份额稳定。

在美国单方面退出伊核协议并对伊朗石油、金融等几乎所有重要经济领域实施严厉制裁后，伊朗日均石油出口量从制裁前超250万桶大幅下降到不足100万桶，2020年曾一度只有10万桶。

伊朗经济事务与财政部长伊赫桑·汉杜齐日前说，伊朗将继续重视“在石油和天然气市场中的特殊作用”。石油和天然气部门是伊朗重要经济部门，伊朗官员专注于提高石油和天然气产能，以促进伊朗经济增长。

彭博社此前援引市场研究机构克普勒公司数据称，伊朗正将更多原油转移到船舶上，一旦伊核谈判成功，便可加快出口。自去年12月初以来，伊朗油轮上的石油已增加3000万桶，达到1.03亿桶。

此外，伊朗和韩国外交部此前分别证实，两国已就恢复原油贸易和解冻伊朗资金举行了会谈。据报道，韩国、印度、日本等伊朗石油重要买方的炼油商正准备恢复从伊朗进口。

积极外交

伊朗总统莱希2月赴卡塔尔参加天然气出口国论坛第六次峰会。他敦促国际社会抵制美国对他国油气行业的“残酷”单边制裁。

莱希说，伊朗天然气储量大，拥有相当大生产、输送和出口能力，希望通过扩大与邻国在内的其他国家的双边和多边合作，在确保全球能源安全方面发挥更大作用，并通过增加天然气生产和出口，为地区国家尽可能多地提供清洁燃料。

伊朗外交政策专家穆罕默德·阿赫巴里建议莱希政府在更大范围内根据地缘政治制定能源战略。

阿赫巴里说：“如果我们向包括欧洲国家在内的其他国家提供能源，我们的安全将与他们的安全联系在一起。”

“最后阶段”

伊朗外交部发言人哈提卜扎德3日在社交媒体上说，现在谈判各方都“专注于最后的关键步骤”。

美国国务院发言人贾利娜·波特当天告诉媒体记者：“我们已接近达成一项可能的协议”，但仍然存在未决问题，鉴于伊朗核活动进展速度，时间至关重要。

分析人士指出，乌克兰局势导致国际市场天然气和原油价格飙升，伊朗重新向世界市场出口原油的预期限制了油价涨幅。协议最终达成将有助于进一步稳定国际油价。

美国智库欧亚集团分析师亨利·罗梅说，如果对伊制裁解除，伊朗可观的石油储备将重返全球市场，对困扰美国政府的燃料价格上涨问题起到缓解作用。这有利于促使美国迅速达成协议。

德黑兰大学教授、伊朗谈判团队顾问穆罕默德·马兰迪说，在对伊朗石油和天然气实施制裁之前，西方国家就应考虑相关影响。西方政府如果想要石油和天然气，“就必须在谈判中接受伊朗的红线”。

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