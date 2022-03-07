参与线上座谈会的部分嘉宾。中国驻累西腓总领馆供图

人民网里约热内卢3月6日电 （记者吴杰）3月6日，中国驻累西腓总领馆举办庆祝“三八”国际劳动妇女节侨界线上座谈会，中国驻累西腓总领事严宇清出席并致辞，副总领事王可、商务领事邵卫彤、领区侨界代表出席。

严宇清代表总领馆向领区妇女同胞们致以节日祝贺，向所有关心和支持总领馆工作的领区全体侨胞表示衷心感谢，并勉励妇女同胞们要自尊、自信、自强、自立，用自己的才能和热情在家庭和工作中作出更大贡献，呼吁男同胞们尊重并爱护女性，共同构建和睦的家庭氛围以及和谐的工作氛围。

王可表示，巴西东北部侨胞凝心聚力，团结互助，树立了海外国人良好形象。当前形势下，领侨工作面临着新挑战、新任务，总领馆愿继续竭诚为侨胞服务，落实“外交为民”宗旨，不断提升领事服务水平。

中国前外交官、旅巴侨胞刘正勤分享了中国妇女事业的巨大成就和巴西妇女权益发展史。她希望旅巴侨胞志存高远，脚踏实地，在奋斗中创造精彩人生，为祖国和人民贡献青春和力量。

会上还播放了总领馆精心制作的《风雨彩虹 铿锵玫瑰》视频，既展示了总领馆女性馆员同领区女侨胞代表同唱一首歌的巾帼风采，也收录了男同胞向女同事献花祝贺节日的场景。

参与线上座谈会的部分嘉宾。中国驻累西腓总领馆供图

(责编：王禹蘅、常红)