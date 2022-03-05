人民网喀土穆3月4日电 （记者苏航）接朱巴战区命令，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营日前赴任务区多点位执行巡逻任务。

2021年南苏丹遭受洪涝灾害，当地人民损失惨重。朱巴战区司令阿提库尔·拉赫曼准将刚刚到任，为应对即将到来的雨季，急需对任务区民情社情、安全形势、基础设施等情况深入了解，获取最新情况信息。鉴于此，我维和步兵营忠实履行维和使命，坚决受领各项巡逻任务。

南苏丹地处东非内陆，雨季到来前，气候炎热干燥。面对恶劣的自然环境、艰苦的生活条件和严峻的安全局势，我维和步兵营组织召开专项任务部署会，研究制定行动方案，严密组织沙盘推演，全方位搜集分析巡逻沿线的各类信息。针对任务区严峻的疫情形势，制定了疫情防控专项措施，确保顺利完成巡逻任务。

该营累计行程约1100公里，分赴格麦扎、蒙加拉、洛洛古、特热克卡、罗肯等5个目标点位，协助联合国军事观察员完成道路勘察、社会治安、医疗卫生等信息采集工作。并与地方政府建立了友好关系，积极开展慰问、捐赠等人道主义援助活动，受到朱巴战区司令部好评。

步兵一连连长董相辉说，“此次任务对我维和官兵的行动指挥、情况处置、信息收集、军民协调、综合保障等能力进行全面检验，为下一步即将展开的其他任务积累了宝贵经验。”。

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