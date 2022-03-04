国际锐评评论员

3月4日晚，北京2022年冬残奥会将正式开幕。

“两个奥运同样精彩”。“双奥之城”北京将再次成为体育健儿拼搏进取、超越自我的世界级舞台。国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯表示，北京冬残奥会志愿者服务周到细致，“让我们真切感受到中国人民的热情”。曾是排球运动员的国际残奥委会赛事景观品牌经理吉赛拉·杜阿特特意提到，“中国人做了了不起的工作”。

国际人士感受到的“热情”与“了不起”，来自6年多在“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念引领下，中国为北京冬残奥会做出的不懈努力。这些努力擦亮了中国社会关爱残疾人的温暖底色。

事实上，从北京冬残奥会吉祥物“雪容融”身上，人们就可以看到这种中国式温暖。象征“宽容、融合”的雪容融形如中国传统的灯笼，灯笼的发光属性寓意着点亮心中梦想、温暖世界。而线条圆润的设计，象征着要为残疾人创造更加包容的世界、构建人类命运共同体的美好愿景。

“来到这里之后一直很开心。”参加北京冬残奥会的美国选手泰勒·卡特说，“这里的硬件设施和无障碍设施，都是我所参加过的冬残奥会中最好的” 。“我有信心在这里滑得更快！”挪威残奥高山滑雪运动员耶斯佩尔·彼得森说。

据介绍，北京冬残奥会将共用冬奥会曾经的通用设施，同时进行了助残的人性化转换。从加铺仿冰板以方便冬残奥会运动员全程乘坐冰橇，到冬奥村新安装活动把手、降低床位，再到为视力障碍的运动员准备盲文菜单，“双奥之城”为残奥会选手提供了方方面面的人文关怀。

北京冬残奥会的贴心与温暖，是中国残疾人体育事业不断发展的一个缩影。日前，中国官方首次就残疾人体育事业发展发布白皮书，用翔实数据与丰富案例展现了中国残疾人体育发展水平快速提升，越来越多的残疾人正通过参与体育运动实现人生梦想。

相较于夏季残奥运动，中国的冬残奥运动起步较晚。2002年中国代表团第一次参加冬残奥会。近年来，中国采取多种措施鼓励残疾人参与体育运动，特别是成功申办北京冬奥会、冬残奥会以来，越来越多的残疾人积极融入“三亿人参与冰雪运动”活动当中。

经过6年多的努力，中国实现了冬残奥比赛大项的全覆盖，运动员由不足50人发展至近千人。2018年平昌冬残奥会上，中国轮椅冰壶队获得冠军，实现了冬残奥会历史上金牌和奖牌零的突破。本次中国代表团96名运动员将参加全部6个大项73小项的比赛，为代表规模最大、运动员人数最多、参赛项目最全的一届。

残疾人体育是一面镜子，折射出中国尊重和保障残疾人权益的显著成就。

“健全人可以活出精彩的人生，残疾人也可以活出精彩的人生” “中国将进一步发展残疾人事业，促进残疾人全面发展和共同富裕”……中国国家主席习近平这些重要论述，为不断满足残疾人对美好生活的向往指明了方向。在中国，残疾人事业被持续纳入国家经济社会发展总体规划和国家人权行动计划，残疾人“平等、参与、共享”的目标得到更好实现，获得感、幸福感、安全感持续提升，成为中国人权保护成就的生动写照。

“残疾人是社会大家庭的平等成员，是人类文明发展的一支重要力量。”可以预见，北京冬残奥会将擦亮“温暖中国”底色，激励残疾人运动员展示“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观，促进国际社会对残疾人的了解，推动建设一个更加包容的世界，一起向未来！

(责编：岳弘彬、赵欣悦)