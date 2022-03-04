新华社曼谷3月4日电 题：中老铁路为区域繁荣铺设快车道

新华社记者林昊

中老铁路开通已3个月，“澜沧号”列车穿行在老挝的崇山峻岭之中，帮助老挝民众实现搭乘高速列车出行的梦想，也为沿线经济发展和区域共同繁荣铺设快车道。

自去年12月3日开通运营以来，中老铁路的旅客需求不断增长，国际货运量和货运品类也稳步增加。据中国铁路昆明局集团有限公司介绍，截至本月3日，中老国际货物列车累计开行350多列，发送货物超25万吨，货物品类在开通初期的化肥、饲料、蔬菜等基础上增加了电子产品、日用百货和通信设备等。

这条现代化铁路是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院一篇研究报告指出，中老铁路缓解了老挝面临的发展困境，不但为人员和商品往来提供了更便捷和实惠的运输方式，更有望促进更广泛领域的发展。得益于中老铁路，不少老挝普通民众获得了改变生活的机遇，年轻人当上了火车司机和工程师，一批批当地工业化和现代化建设人才迅速成长。

中老铁路作为泛亚铁路的重要骨干，为区域内国家互联互通创造新机遇。泰国的大米、榴莲，柬埔寨的芒果等越来越多的“乘客”将搭乘中老铁路列车，源源不断输往中国。中老铁路将使中国与中南半岛各国的联系更加紧密，对中国-东盟自由贸易区、大湄公河次区域经济合作以及共建“一带一路”产生积极影响。这条铁路不仅是联通多国的运输线，更是地区互利共赢的繁荣路。

放眼东南亚，从中老铁路，到雅万高铁，到中企承建的马来西亚东海岸铁路，到中企参建的文莱淡布隆跨海大桥，再到中国援建的菲律宾埃斯特雷利亚-潘塔莱翁桥，一个个互利共赢的真实范例，为共建“一带一路”国家探索共同发展铺出新路，充分彰显中国-东盟建立对话关系30年所走的，是一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。

新冠疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折。疫情加剧了许多国家面临的发展挑战，也加深了各方对于坚持开放合作的共识。中国提出“一带一路”倡议，不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他“小圈子”，目标是实现合作共赢、共同发展，赢得了广泛认同。

中老铁路列车驶过重重大山，驶向开放与合作的广阔世界。地区国家正乘着共同发展快车，沿着互利共赢的发展快车道，加速驶向更加繁荣美好的未来。（参与记者：王媛媛、王亚光）

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