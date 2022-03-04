人民网北京3月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3月4日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，3日，美国不具名国防部高官称，中方持续表达对乌克兰局势关注，却不愿像其他国家一样谴责并制裁俄罗斯，无意参与任何形式的乌克兰问题外交解决方案。发言人对此有何评论？

汪文斌：近来，美方一再散布虚假信息，借乌克兰问题对中国进行污蔑抹黑。这种为了推卸自身责任而造谣的手法十分虚伪、卑劣。散布虚假信息掩盖不了美方自身的责任，反倒暴露了美方借危机渔利的真实意图。

美方应当诚实交代：美国声称推动北约东扩是为了维护和平，美国做到了吗？美国声称要防止欧洲发生战争，美国做到了吗？美国声称致力于危机的和平解决，除了提供军事援助、加大军力威慑之外，美国做了哪些有利于和平的事呢？

中方始终按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。我们欢迎一切有利于乌克兰问题政治解决的外交努力，支持俄乌双方通过对话谈判寻求照顾双方合理关切、有利于欧洲长治久安的政治解决之道。我们将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

彭博社记者：今天，在俄方发动攻击后，欧洲最大核电站附近起火。中方是否愿意敦促停止此类攻击？

汪文斌：我注意到有关报道。中方高度重视核安全问题，对乌克兰境内核设施安全、安保形势严重关切。根据国际原子能机构从乌克兰核监管当局获取的信息，乌克兰相关核电站主要设备没有发现损坏，辐射本底没有变化。我们将继续密切关注形势发展，呼吁有关各方保持冷静克制，防止局势进一步升级，确保有关核设施的安全。

法新社记者：中方能否介绍撤离在乌克兰中国公民的最新情况？

汪文斌：连日来，中国驻乌使领馆一直在作出不懈努力，想方设法帮助中国公民安全撤离，目前有关工作正在有序推进。我们注意到俄乌双方均表示保障外国人安全撤离，希望双方采取一切必要措施，为中国公民撤离提供安全保障和便利。

俄新社记者：周四，日本首相岸田文雄称，在当前乌克兰形势下，日本要考虑大幅强化防卫能力。中方对此有何评论？

汪文斌：日本在近代有过军国主义对外侵略的历史。因此，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会关注。我们敦促日方深刻反省历史，汲取历史教训，尊重亚洲邻国安全关切，坚持走和平发展道路，多做有利于促进地区和平稳定的事。

彭博社记者：周五，美国前国务卿蓬佩奥在台北发表演讲时称，美国应立即采取措施给予台湾外交承认。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥是一个信誉破产的前政客，这种人的狂言妄语是不可能得逞的。

新华社记者：国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯日前表示，北京冬奥组委为冬残奥会提供了无障碍、安全的环境，每个人对冬残奥会的组织和服务都很满意，也对精彩的冬残奥会充满期待。中方对此有何评论？

汪文斌：上个月，北京冬奥会刚刚成功举行，中国兑现了自己的承诺，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。之后，北京正式进入了冬残奥会周期，北京冬奥组委在场馆建设和运营、竞赛组织、疫情防控、赛事服务保障等方面顺利完成了冬残奥会的筹办和转换工作。

北京冬残奥会将于今晚开幕，习近平主席将出席开幕式。中方将兑现“两个奥运、同样精彩”的承诺，举办一届简约、安全、精彩的残奥盛会。相信北京冬残奥会将成为各国残疾运动员发扬拼搏精神、展现自强不息风貌的平台，为促进奥林匹克事业和残疾人事业发展作出新贡献。

(责编：崔译戈、吴成良)