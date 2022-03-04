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外交部批美借乌克兰问题抹黑中国：手法十分虚伪、卑劣

2022年03月04日18:01 | 来源：新华社
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针对有美高官借乌克兰问题对中国污蔑抹黑，外交部发言人汪文斌3月4日在例行记者会上应询表示，这种为了推卸自身责任而造谣的手法十分虚伪、卑劣，散布虚假信息掩盖不了美方危机始作俑者的责任。

当日例行记者会上，有记者提问：据报道，3月3日，美国不具名国防部高官称，中方持续表达对乌克兰局势关注，却不愿像其他国家一样谴责并制裁俄罗斯，无意参与任何形式的乌克兰问题外交解决方案。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，近来，美方一再散布虚假信息，借乌克兰问题对中国进行污蔑抹黑。这种为了推卸自身责任而造谣的手法十分虚伪、卑劣。散布虚假信息掩盖不了美方危机始作俑者的责任，反倒暴露了美方借危机渔利的真实意图。

“美方应当诚实交代：美国声称推动北约东扩是为了维护和平，美国做到了吗？美国声称要防止欧洲发生战争，美国做到了吗？美国声称致力于危机的和平解决，除了提供军事援助、加大军力威慑外，美国做了哪些有利于和平的事呢？”汪文斌说。

他表示，中方始终按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。我们欢迎一切有利于乌克兰问题政治解决的外交努力，支持俄乌双方通过对话谈判寻求照顾双方合理关切、有利于欧洲长治久安的政治解决之道，将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

记者：董雪

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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