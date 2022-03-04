新华社莫斯科3月3日电（国际观察）俄多措应对制裁冲击 美欧经济长期恐遭反噬

新华社记者黄河 泽连科夫

俄乌冲突爆发以来，美国等西方国家对俄罗斯发起多轮经济制裁。与2014年克里米亚危机后俄罗斯遭受的制裁相比，此次制裁范围更广，手段更多，程度升级。

分析人士认为，由于有所准备，俄罗斯短期内可动用各种工具和资源，对冲制裁影响。如果制裁长期持续，对俄影响不容忽视，美欧经济也难免遭到反噬。

多举措稳定局面

此次美欧对俄发起的首轮制裁主要集中在金融业，包括禁止个人购买俄主权债务、对俄主要国有银行实施制裁、冻结受制裁的俄金融机构和个人资产等。

俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动之后，美国等西方国家随即决定，将部分俄银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，并对俄央行实施限制措施。

3月2日，美国白宫宣布新一轮经济制裁措施：国务院将对与俄国防相关的共计22个俄实体进行全面制裁；商务部将利用出口管制措施限制对俄出口炼油设备和技术。

为对冲制裁影响，稳定国内经济局势，俄罗斯采取了一系列措施。2月28日，俄央行宣布将基准利率提升至20%，以应对本币贬值与通胀风险，维持金融与物价稳定，保护民众储蓄。此外，俄央行还采取了动用外汇储备干预外汇市场等措施。

3月1日，俄总统普京签署关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，规定自3月2日起，俄居民向“不友好国家”人员提供卢布贷款或与之开展证券和不动产交易时，要获得俄政府外国投资监管委员会许可；禁止从俄携带按当日俄央行官方汇率折算的等值1万美元以上的外币现金出境等。

短期冲击或可应对

自美欧宣布对俄制裁后，俄国内金融市场随即出现剧烈震荡，本币卢布汇率一度创下历史新低，股市也出现暴跌。俄罗斯《消息报》援引俄银行分析人士的话报道，卢布贬值造成强烈的通胀预期。

不过，俄罗斯近年来在外汇储备、国际收支系统、政府财政等方面都进行了调整，以应对西方长期以来的制裁。国际金融协会指出，俄罗斯6000多亿美元外汇储备为俄抵御经济制裁提供了流动性支撑。

俄总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，俄经济正在遭遇严重打击，但是俄方有能力、有预案来稳定经济局面。

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄罗斯不断发展国内金融基础设施，可以确保其“不间断运行”，而且已开发出可在境内取代SWIFT系统的金融信息传输系统。

俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣认为，俄罗斯有足够的工具和资源来应对西方的制裁，并对西方进行反制。

分析人士认为，长期来看，不断加码的制裁对俄影响不容忽视。如果西方制裁在金融、高科技、投资等领域长期全方位展开，将导致俄资本外流、货币贬值、国际融资能力受损、贸易和主要财政来源受阻，由此可能将造成俄经济增长迟滞、现代化进程受阻。

美欧经济恐遭反噬

制裁是把双刃剑。分析人士认为，长期来看，西方经济也会因为对俄制裁和俄方反制裁措施而遭到反噬。

俄罗斯是世界石油、天然气、粮食、金属矿产的重要供应国。根据市场研究机构凯投宏观相关报告，欧盟进口天然气中约40%、进口原油中约30%来自俄罗斯。对俄制裁措施将推升已经高企的能源价格、粮食价格，使西方国家面临更大的通胀压力。

俄罗斯政治学家、美国研究专家德米特里·德罗布尼茨基认为，对俄制裁将严重危及欧洲粮食安全，因为俄罗斯是欧洲重要粮食进口来源国，而且近年来，欧洲的粮食自足能力在持续下降。

俄罗斯联邦国家杜马经济政策委员会副主席米哈伊尔·杰利亚金认为，作为反制，俄罗斯很可能会停止向西方出口重要原材料，以及粮食和化肥产品。

此外，制裁和反制裁导致的禁飞禁运限制将推高海运和空运成本，使得原材料供应更加趋紧，加剧全球供应链紊乱，进而拖累欧美经济复苏进程。（参与记者：许嘉桐）

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