新华社莫斯科3月3日电（国际观察）人道问题虽有进展 俄乌谈判前景不明

新华社记者

俄罗斯与乌克兰第二轮谈判3日在白俄罗斯境内的别洛韦日森林结束。双方就建立人道主义通道达成谅解，并同意尽快举行第三轮谈判。

分析人士指出，相较于几天前的首轮谈判，俄乌在本轮谈判中重点聚焦军事冲突造成的人道主义问题，并取得较为实质的成果。然而，由于双方并未就解决冲突本身达成有效共识，在诸多重要问题上分歧巨大，未来谈判前景仍不明朗。

取得一定进展

本轮谈判仍波折较多，有关谈判时间和地点的消息与猜测层出不穷，预定2日举行的谈判直到3日下午才举行。

谈判持续了约三个小时。谈判结束后，乌克兰代表团首先走出会场。据乌总统办公室顾问波多利亚克介绍，双方就共同保障人道主义通道、撤出平民以及药品和食物运送问题达成共识，同意在建立人道主义通道之处且是展开疏散工作之时实施“潜在的停火”。

但波多利亚克对谈判的总体评价较为消极。他说：“遗憾的是，我们没有取得预想的成果。唯一可以提及的是，双方就人道领域进行了较为详细的讨论。此外，双方将会在最近举行第三轮谈判。”

与之相比，俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基在谈判结束后的发言较为积极。据他介绍，俄乌双方详细讨论了三个问题，即军事问题、国际人道主义问题和未来政治解决冲突问题。他证实双方就建立人道主义通道以及潜在的暂时停火达成一致，并把这称为“实质性进展”。

俄方谈判代表、国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，与乌方的第三轮谈判将在未来几天内进行。他还说，不排除俄乌代表团还需要再举行几轮谈判的可能性。

俄总统新闻秘书佩斯科夫3日晚在对本轮谈判进行评价时表示，双方就当前严峻局势下的人道主义问题达成谅解，这是非常重要的。

在俄乌首轮谈判因分歧巨大而未能取得实质性进展的情况下，双方能否在第二轮谈判中就原则性问题达成谅解曾被打上巨大问号。舆论认为，俄乌在本轮谈判中就部分议题达成一致并均表示同意尽快展开下一轮谈判，这表明通过对话协商寻求解决乌克兰问题的希望依旧存在。

未来局势难料

尽管本轮谈判就建立人道主义通道达成谅解，但是并未就解决冲突本身达成有效共识。此轮谈判之前，双方就释放了信号，明确表示不会在关键问题上让步。

乌克兰外长库列巴3日表示，乌方将通过谈判争取停火与建立人道主义通道，但不会在领土完整问题上做出妥协。

俄罗斯总统普京3日与法国总统马克龙通电话，阐释了俄方与乌克兰谈判的原则立场与条件。根据克里姆林宫网站当天发表的声明，普京表示，俄方认为首先应磋商乌克兰“去军事化”及其中立地位，保证乌境内不再出现针对俄方的威胁。声明强调，俄方无论如何都将完成特别军事行动任务，试图拖延谈判只会导致俄方在谈判中增加额外要求。

俄军事专家弗拉基米尔·博加特廖夫指出，俄罗斯从最初就提出，鉴于北约扩张并逼近俄边界，有必要在欧洲建立长期可靠的安全保障机制，俄方在此问题上的立场仍然不变。

据报道，目前西方国家正向乌克兰增派私营军事公司的雇佣兵。乌总统泽连斯基3日在社交媒体发布视频说，第一批16000名“志愿兵”正前往乌克兰。此外，西方多国已宣布向乌克兰提供武器装备。一些军事专家认为，西方国家还为乌方提供了作战情报支持。

俄对外情报局局长纳雷什金3日表示，乌克兰中立对俄罗斯极为重要，因为该国是俄抵挡西方攻击最后的屏障。美国和北约对此心知肚明，因此紧紧抓住乌克兰不放。俄方根据现有信息判断，美国和乌克兰政府计划最大限度地拖延这场冲突，将其转变为高强度的阵地战。

分析人士指出，西方一方面通过向乌克兰提供支持以延长乌军坚持的时间，防止乌政府因局势不利而过快在谈判桌上让步；另一方面通过对俄罗斯的严厉制裁和舆论攻势削弱俄方军事能力，试图以拖待变，让局势发生有利于乌方的变化。在当前俄乌双方立场分歧依旧巨大的情况下，拖延冲突恐使谈判难以在短期内就核心议题达成妥协。（参与记者：李奥、华迪、耿鹏宇、黄河）

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