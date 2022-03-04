中国代表敦促有关西方国家停止把人权作为干涉别国内政的政治工具
人民网布鲁塞尔3月3日电 （记者张朋辉） 3月3日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在人权理事会第49届会议高级别会议答辩环节发言，驳斥美国、英国、澳大利亚等国无端指责，敦促这些国家停止把人权作为干涉别国的政治工具，停止侵犯别国人民人权。
蒋端表示，中国共产党自成立之日起就团结带领中国人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而不懈奋斗。中国始终坚持以人民为中心，推动国家治理和发展成果更多更公平惠及全体人民，不让任何人掉队。中国人权事业取得的历史性成就有目共睹。
蒋端表示，中国实行以民族平等、民族团结等为基础的民族政策，56个民族都是中华民族大家庭的平等成员。新疆、西藏等地经济社会持续发展，各族人民过上了前所未有的幸福生活。60多年来，新疆维吾尔族人口从220万增长到约1200万。近年来已有来自100多个国家的2000多位专家、记者、外交官、宗教界人士等参访新疆，他们目睹了新疆社会安定、经济发展、人民幸福的真实情况。中方欢迎人权高专巴切莱特女士近期访华并参访新疆，同时我们坚决反对有些国家利用此事进行政治操弄。
蒋端表示，香港事务纯属中国内政，不容外部势力干涉。香港国安法颁布实施和香港特区选举制度修改完善后，香港迎来了由乱及治的历史性转折，香港民众各项合法权利和自由在安全环境中得到更好行使。
蒋端指出，有关国家自身人权状况持续恶化，却一再编造散布谎言，诬蔑抹黑中国，企图破坏中国稳定、遏制中国发展，再次说明人权只不过是他们进行政治攻击的工具。这些国家种族歧视和排外主义根深蒂固，肆意侵犯难民、移民和少数族裔权利，滥施单边强制措施。美国对印第安人进行种族灭绝，印第安人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万。美国还在国外肆意杀害别国平民，犯下严重罪行。美却将自己包装成“人权卫士”，这是何等虚伪和荒谬。中国日前发表《2021年美国侵犯人权报告》《美国对印第安人实施种族灭绝的历史事实和现实证据》，大家可以查阅。中方敦促这些国家改邪归正，停止把人权作为干涉别国的政治工具，停止侵犯别国人民人权。
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