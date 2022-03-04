人民网布鲁塞尔3月3日电 （记者张朋辉） 3月3日，联合国人权理事会举行乌克兰问题紧急辩论。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在会上发言，呼吁有关各方保持克制，缓和局势，避免平民伤亡，敦促有关方面停止将人权问题政治化，摒弃对抗施压，致力于通过对话解决问题。

陈旭表示，中方一直关注乌克兰问题的演变，目前的局势是我们不愿看到的。中方尊重各国主权和领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一贯的、明确的。我们呼吁有关各方保持克制，缓和局势，避免平民伤亡。包括在乌外国公民在内的所有平民生命财产安全和人道主义需求都应当得到有效保障，尤其要防止出现大规模的人道主义危机。中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，欢迎俄罗斯和乌克兰开始直接对话谈判。当前联合国及各方采取的任何行动，都要以地区和平稳定为重，以各方普遍安全为重，应有利于紧急局势降温，有利于推动外交解决。

陈旭表示，中方反对将人权问题政治化，反对借人权问题对别国施压，反对设立乌问题独立国际调查委员会。中方不赞成任何可能激化矛盾的做法。人权理事会介入并采取行动只会激化矛盾，加剧对立，不利于通过外交途径和平解决乌克兰问题。我们敦促有关方面停止将人权问题政治化，摒弃对抗施压，致力于通过对话解决问题。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

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