中国裁军大使李松发言。中国常驻日内瓦代表团供图

人民网布鲁塞尔3月3日电 （记者张朋辉）3月3日，中国裁军大使李松在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）全会发言，介绍中方在乌克兰问题上的立场主张。他表示，乌克兰局势急剧变化，中方对此高度关注。局势发展到这一步，不符合任何一方利益。中国一贯根据事情本身的是非曲直决定自身立场。中方在乌克兰问题上的基本立场是一贯、明确的。我们始终主张尊重各国主权和领土完整，根据联合国宪章宗旨和原则和平解决国际争端。当务之急是防止局势进一步恶化，同时加大外交努力。俄罗斯同乌克兰已举行首轮谈判，双方都表现出继续推进谈判的意愿，我们对此表示欢迎。面对复杂敏感的形势，中方不赞成任何激化矛盾的作法，呼吁国际社会坚持政治解决大方向，为当事方直接对话谈判创造有利氛围和条件。

李松强调，乌克兰问题不是今天才出现的，当前事态也不是一夜之间突然发生的，而是各种因素长期共同作用的结果。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。冷战早已结束，新冷战不得人心。一味施压制裁，制造分裂对抗，只会导致局面更加复杂，使危机消极影响迅速外溢，甚至涉及更多国家。乌克兰危机的最终解决，还是要摒弃冷战思维，摒弃以损害他国安全为代价维护自身安全的逻辑，摒弃以扩张军事集团谋求地区安全的作法，要在重视和尊重各国合理安全关切基础上，通过对话谈判寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。中方倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。我们呼吁国际社会本着负责任态度，推动有关各方尽快回到政治解决的轨道上来，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。中方愿继续为此发挥建设性作用。

李松指出，裁谈会不是专门处理乌克兰问题的场所。同时，裁谈会工作与会场外的国际形势密切相关。裁谈会各方就国际政治和安全形势进行讨论，落脚点应该放在结合国际安全现实，更深刻地认识裁谈会及其作用，认真致力于成员国之间的相互尊重、理解与信任，以更务实的态度致力于各项重要议题的实质性工作。这才是重新激活和振兴裁谈会的正确途径。中方愿与各方一道，通过脚踏实地、坚持不懈的努力，为维护国际和平、安全与稳定，推动多边军控、裁军和防扩散进程作出应有贡献。

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