人民网墨西哥城3月4日电 （记者谢佳宁）古巴驻华大使馆近日在其社交媒体发文称，首批将通过中国京东电商平台销售的古巴产品已于2月20日抵达中国厦门，这是古巴政府扩大并多元化对华出口的战略之一。目前产品包括朗姆酒、蜂蜜和水果罐头等，未来一段时间古巴还将向中国运送更多种类的产品。据使馆介绍，京东古巴国家馆的筹建工作也在进行中，除销售来自古巴产品外，国家馆还将推广古巴文化旅游相关信息，以吸引更多中国游客赴古巴旅游。

中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海接受人民网采访时表示，古巴此次在京东售卖产品，是古巴官方寻求与中国电商平台合作的开创之举，有一定象征意义。以往，古巴商品在中国的售卖，更多是民间自发性行为，与古巴政府无关。

郭存海称，新冠肺炎疫情发生以来，经济合作模式发生了一定转变，电商是一个非常重要的方向，也是未来的一大发展趋势。“此次，古巴政府尝试通过在中国发展得已经比较成熟的电商开展商品销售，可以说是与时俱进，既符合中国现阶段经济合作的模式，也是未来中国跟整个拉美地区合作的一种方向。”

古巴哈瓦那大学经济学教授何塞·波索对记者表示，古巴产品在中国电商平台销售，让大量中国公民可以接触到这些产品。两国首次电商合作使古巴更接近最现代的经商模式，构建了中古两国合作新格局。

据京东国际介绍，此次合作是京东国际首次引进来自古巴的产品，主要选择了古巴的代表性产品，以面向中国大众的日常快消品为主。首批引进了朗姆酒、蜂蜜、果酱等产品，后续还将陆续引进咖啡、龙虾、保健食品，以及工艺品等古巴特色产品。京东国际表示，这次合作将让更多的中国消费者体验到来自古巴的纯天然绿色产品。

郭存海认为，虽然古巴本次销往中国的产品，与以往出口至中国的产品种类没有本质的区别，但是这是古巴在新技术条件下，利用新的销售渠道和平台开展的一种尝试，从另一方面说明，古巴政府开始接受并欢迎积极的探索，想要进一步发挥数字经济对经济增长的这种促进作用，非常有意义。

去年年底，古巴批准成立首批35家中小微企业，经济模式走向多元化。中古两国还签署了《中华人民共和国政府与古巴共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。“我相信，这些因素都将促进两国间的更多合作。古巴经济正在逐步复苏，未来古巴对中国的出口将会有所增加。” 波索说。

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