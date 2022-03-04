新华社贝尔格莱德3月3日电（记者石中玉）塞尔维亚总理布尔纳比奇3日在出席塞尔维亚中资企业商会成立大会时表示，中资企业为塞经济发展作出贡献，欢迎更多中国企业赴塞投资。

塞尔维亚中资企业商会成立大会暨揭牌仪式当天在塞首都贝尔格莱德中国文化中心举行。布尔纳比奇在揭牌仪式后发表致辞说，塞尔维亚中资企业商会在当前困难时期成立，充分展现了中国和中国企业对塞尔维亚及其政治和经济稳定的信心。

布尔纳比奇说，2021年中国成为塞第二大贸易伙伴，塞尔维亚前两大出口企业都是中资企业。她感谢中资企业为塞保持强劲和稳定的发展势头作出努力，表示塞尔维亚为拥有众多优秀的中国合作伙伴而自豪，希望更多中国企业赴塞投资。

中国驻塞尔维亚大使馆临时代办田一澍表示，近年来中塞两国关系发展迅猛，在基础设施、能源和产能等领域大项目合作取得丰硕成果。相信塞尔维亚中资企业商会的成立将为两国企业合作搭建平台，加强企业间的对接和优势互补，拓展贸易、投资、技术等各领域务实合作。

塞尔维亚中资企业商会首任会长、河钢塞尔维亚公司执行董事宋嗣海在致辞中说，塞尔维亚中资企业商会将为有意赴塞发展业务的中国企业提供咨询、指导，促进两国企业合作。

当天，河钢塞尔维亚公司、中国路桥、华为、紫金铜业公司、山东高速、中国电建和玲珑轮胎等商会理事单位同时在贝尔格莱德中国文化中心举办“绿色、环保和可持续发展”展览。

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