新华社北京3月3日电 （国际观察）“塑料垃圾大王”美国甩锅推责危害全球

新华社记者彭梦瑶 黎华玲

第五届联合国环境大会续会2日在肯尼亚首都内罗毕闭幕。来自近200个会员国的超2000名代表参会，会议通过了具有历史性意义的《终止塑料污染决议（草案）》。

分析人士指出，美国是全球塑料垃圾头号制造者，但长期以来无视塑料垃圾处理问题，将大量垃圾出口甚至偷运至世界各地，还指责接收垃圾的国家污染环境，一面制造问题，一面甩锅推责。美国对全球塑料污染负有不可推卸的责任，解决塑料污染问题也需要美国首先拿出态度、采取行动。

海量制造 拒绝负责

日常塑料垃圾看似不起眼，却是事关地球健康的大事，其引发的危机已引起国际社会高度重视。

美国国家科学、工程和医学学院去年12月1日发布的报告显示，美国是目前全球最大的塑料垃圾制造国。报告呼吁美国政府从国家层面出台政策，解决日益严重的塑料垃圾问题。

根据这份报告，自20世纪60年代起，美国的塑料垃圾总量连年增加，2016年达约4200万吨，居世界第一，比欧盟所有成员国同年制造的塑料垃圾总和还要多。

然而，作为全球最大的塑料垃圾制造国，美国却一直拒绝加入《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等多边环境保护条约，为全球塑料垃圾等固体废弃物治理进程设置障碍。

致力于研究气候相关挑战和治理问题的美国智库伍德罗·威尔逊中心中国环境论坛主任珍妮弗·特纳指出，美国已在塑料垃圾排放和输出方面创造了多个令人尴尬的第一。澳大利亚“对话”网站去年底刊文指出，海洋塑料垃圾已成全球性问题，而美国正是罪魁祸首。

总部设在肯尼亚内罗毕的智库“非洲能源转换”负责人穆罕默德·阿道在美国《外交》杂志撰文指出，以美国为代表的发达国家在环境保护方面“债台高筑”，它们过去几十年只有口头承诺，却鲜有实际行动。

向外转运 甩锅推责

美国《科学》杂志子刊《科学进展》杂志曾发布一份研究报告指出，美国2016年制造的塑料垃圾中只有不到一成被回收，海量垃圾被运往发展中国家，这一做法已有30年之久。

英国《卫报》报道指出，2018年美国向泰国、马来西亚和越南出口的塑料垃圾分别激增近2000%、273%和46%。由于接收了远超自身处理能力的塑料垃圾，东南亚国家的环境、民生受到严重影响，此后这些国家纷纷出台限令，拒做美国的“垃圾场”。随后，美国又把目光投向了非洲。

据美国媒体报道，2020年美国与肯尼亚开始贸易协议谈判。其中，美方提出投资肯尼亚垃圾回收处理业，并要求肯尼亚放松对塑料制品生产消费和跨境贸易的限制，即事实上允许美国塑料垃圾出口至肯尼亚。

国际环保机构绿色和平组织非洲地区成员弗雷德里克·内杰休说：“肯尼亚显然没有能力回收和储存数以百万吨计的美国垃圾……这对海洋生物、河流、土壤都构成巨大威胁，更不必说处理垃圾所排放的毒气。”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，肯尼亚没有能力处理这些垃圾，也不应该成为这些垃圾的接收者。2日通过的决议草案很重要，但它能否阻止美国等发达国家将塑料垃圾输出到发展中国家，还有待观察。

分析人士指出，美国将大量塑料垃圾转移至他国，严重危害当地环境，这种做法极其不负责任，而美国竟然还指责这些国家污染环境，实属贼喊捉贼。塑料垃圾污染问题愈演愈烈，美国理应为此承担责任。美国海洋保护协会成员尼克·马洛斯指出，美国必须为减少塑料垃圾污染采取行动。

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