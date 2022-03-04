新华社北京3月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判3日在白俄罗斯境内的别洛韦日森林结束。双方就建立人道主义通道达成谅解，并同意尽快举行第三轮谈判。俄罗斯总统普京3日在与俄联邦安全会议成员举行的视频会议上说，俄方的特别军事行动正严格按时间表和计划推进，各项既定任务顺利执行。

——俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判3日在白俄罗斯境内的别洛韦日森林结束。双方就建立人道主义通道达成谅解，并同意尽快举行第三轮谈判。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克在谈判结束后说：“乌克兰没有得到需要的结果。仅仅就安排人道主义通道达成解决方案。”俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基表示，本轮谈判解决的主要问题事关冲突地区的平民安全，双方“就建立人道主义通道疏散平民以及疏散平民时在人道主义通道相关区域暂时停火达成一致”。

——俄罗斯总统普京3日在与俄联邦安全会议成员举行的视频会议上说，俄方的特别军事行动正严格按时间表和计划推进，各项既定任务顺利执行。他强调，“西方国家多年来在我们边境上实施反俄行动，我们不能再受到这些反俄行动的威胁”，包括来自核武器的威胁。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3日表示，俄罗斯对与乌克兰谈判自始就持开放态度。她说，谈判需双方均有参与意愿才能进行，俄方十分清楚乌方在“拖延”谈判进程。

——俄罗斯总统普京与法国总统马克龙3日就乌克兰局势通电话。克里姆林宫网站3日发表声明说，普京阐释了与乌克兰谈判的原则立场与条件。俄方认为首先应磋商乌克兰“去军事化”及其中立身份，保证乌境内不再出现针对俄方的威胁。声明强调，俄方无论如何都将完成特别军事行动任务，试图拖延谈判只会导致俄方在谈判中增加额外要求。法国总统府爱丽舍宫当天对媒体透露，普京向马克龙表达了俄罗斯继续进攻的决心。马克龙表示，俄罗斯将军事行动进行到底的表态，让他对乌克兰局势前景感到“悲观”。爱丽舍宫表示，法国将继续加大对俄制裁。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日表示，西方国家向乌克兰增派私营军事公司的雇佣兵。“抵达乌克兰的外国雇佣兵正在袭击破坏俄装备和补给车队以及掩护俄方行动的飞机”。当天早些时候，乌总统泽连斯基在社交媒体发布视频称，乌克兰正准备迎接第一批“外国志愿兵”。他表示，目前第一批16000名“志愿兵”正前往乌克兰。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫3日表示，由于俄军采取了提供安全保障、建立人道主义通道等有效措施，过去一段时间内，累计已有588名外国公民从乌克兰危险区域撤离。

——叙利亚副外长巴沙尔·贾法里3日表示，美国的傲慢行径加剧了乌克兰紧张局势，对俄罗斯经济制裁将给美国自身带来损失。他说，美国利用乌克兰问题刺激和打压俄罗斯，美国的傲慢行径推动乌克兰危机向着不断升级的方向发展。（参与记者：黄河、唐霁、李奥、耿鹏宇、华迪、郑一晗、汪健）

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