本报记者 张博岚 人民网记者 张 荣 鲁 扬

“我曾作为巴西代表团一员，参与了2008年北京残奥会。那届盛会将残奥会推向了一个全新高度，给我留下了深刻印象。”国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯日前在接受本报记者采访时表示，“14年后，北京冬残奥会即将举办，我充满了期待。”

帕森斯认为，中国在实现可持续发展目标方面的努力有目共睹。“绿色办奥理念与国际残奥委会的目标契合，我们共同致力于实现可持续发展的残奥会。”

北京2022年冬奥会和冬残奥会坚持“同步规划、同步实施”的原则，冬残奥会共涉及北京、延庆、张家口3个赛区的5个竞赛场馆、25个非竞赛场馆。无障碍设施坚持高标准规划、高质量建设，注重赛后可持续利用。从平缓的坡道、牢固的扶手再到无障碍洗手间，在北京冬奥会与冬残奥会筹办过程中，无障碍环境建设是一大亮点。帕森斯说：“为服务冬残奥会，北京大力推进无障碍设施建设与改造，无障碍环境服务保障水平符合简约、安全、精彩的办赛要求。国际残奥委会看到了中国的用心筹划与细心准备。无障碍环境的改善将是这座城市的宝贵奥运遗产。”

北京冬奥组委与国际奥委会、国际残奥委会采取严格、有力的防疫措施，为赛事和运动员提供安全的环境。帕森斯说：“我对中方深感钦佩，因为我知道在疫情挑战下举办奥运会是多么困难，中国在这方面做得非常出色。北京冬奥会专业、严格的闭环管理卓有成效，相信冬残奥会将安全顺利举办。”

“我迫不及待地想看到世界上最优秀的残疾人运动员在冰雪上展示才华、决心和勇气，他们将向世界传递平等和包容的理念。”帕森斯强调，北京冬残奥会将影响各国各地区民众，让更多人理解和尊重残疾人，促进社会的文明与进步。

《 人民日报 》（ 2022年03月04日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)