新华社莫斯科3月3日电（记者黄河）俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判3日在白俄罗斯境内的别洛韦日森林结束。双方就建立人道主义通道达成谅解，并同意尽快举行第三轮谈判。

当天的谈判持续约三个小时。谈判开始前，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克在社交媒体上列出谈判三个关键议题，分别是立即停火、达成停战协定和建立人道主义通道。谈判结束后，他第一时间在社交媒体上写道：“乌克兰没有得到需要的结果。仅仅就安排人道主义通道达成解决方案。”另据乌克兰媒体报道，波多利亚克还表示，双方同意尽快举行第三轮谈判。

据塔斯社报道，俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基在谈判结束后表示，双方在谈判中详细讨论三个议题，涉及军事、国际人道主义和政治解决冲突。本轮谈判解决的主要问题事关冲突地区的平民安全，双方“就建立人道主义通道疏散平民以及疏散平民时在人道主义通道相关区域暂时停火达成一致”。梅金斯基认为这是“实质性进展”。

塔斯社还报道，俄方谈判代表、俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，与乌方的第三轮谈判将在未来几天内进行。他还说，不排除俄乌代表团还需要再举行几轮谈判的可能性。

俄罗斯总统普京2月24日宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动。同日，乌克兰总统泽连斯基宣布与俄罗斯断绝外交关系。俄乌双方代表团2月28日在白俄罗斯戈梅利州举行首轮谈判。（参与记者：李东旭、李铭）

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