侯湛莹是从业超过十三年的资深工艺美术设计师，也是一位年轻的“80后”全国人大代表。十三届全国人大五次会议召开在即，侯湛莹说：“我已经迫不及待要把一线工作者的心声带到会上去。”

第十三届全国人大代表、设计师侯湛莹接受采访。人民网记者 袁蒙摄

“国礼承载千年文明”

侯湛莹目前担任北京握拉菲首饰有限公司设计部主任，带领团队进行工艺美术品的设计，其中既有国家级的勋章、国礼，也有老百姓使用的饰品、摆件等。

侯湛莹团队设计的“梦和天下”首饰盒。人民网记者 袁蒙摄

“国礼是民族文化和国家形象的体现，首先要有丰富的文化内涵和寓意，设计和制作工艺上也要饱含中国韵味。”侯湛莹很注重作品观赏性与实用性兼备、传统工艺与现代技术相融。“梦和天下”的设计就结合了雕漆、花丝镶嵌、錾刻等中国传统工艺与3D打印技术。

侯湛莹说，在设计制作国礼的过程中，她感受最深的是对传统文化的自信，“我们愿意把千年积攒下来的文明成果通过国礼的形式展现出来”。

如何让“中国风”走出“国际范儿”？侯湛莹指出，创新至关重要。她认为，与现代时尚相结合令中国传统工艺文化焕发新活力，时下兴起的国风文创潮流就是很好的体现。“要做到以中国传统文化内涵为根基，捕捉现代时尚潮流特征，二者相互融合。这需要设计师不断摸索、学习，总结出一套独特的设计手段。”

第十三届全国人大代表、设计师侯湛莹。人民网 刘宁摄

“把一线人员的心声带上会”

2018年侯湛莹当选全国人大代表，今年是她履职的第五年。虽然她对于工作内容和流程已经驾轻就熟，但压力依然很大。“我是基层一线人员的代表，我的建议需要反映一线人员的心声、解决相关行业的问题。参会人员代表各行各业，带到会上的建议和问题应兼备专业性和针对性，这需要自己不断提升建言献策的水平。”

去年，侯湛莹提出“制定工艺美术行业中长期发展规划”的建议，得到了采纳和落实。今年，她带来了关于“工艺美术行业的品牌建设”和“实现传统工艺美术人才可持续高质量发展”的两个建议。

侯湛莹在走访调查中发现，目前我国工艺美术行业仍以中小微企业为主，家庭作坊式手工生产居多，在品牌建立和市场衔接方面存在短板。侯湛莹提出，要打通非遗传承和工艺美术企业生存、发展最后一公里，通过确立非遗传承人资质等级审核制度、制定价格区间、纳入政府采购范畴等措施，鼓励非遗传承人和从业者树立信心，加强品牌建设，促进行业发展。

青年工艺美术人才的吸引和培养始终是侯湛莹履职期间最关心的问题。“工艺美术行业人员趋向老龄化，高质量技艺人才严重匮乏，我们需要创新机制和理念，从制度方面给予更多的扶持。”侯湛莹提出，通过校企合作定向培养高质量专业人才，政府、行业、企业协作建立人才孵化机制。

侯湛莹相信，未来会有更多青年投身到中国工艺美术行业。她说：“很多年轻人喜欢、热爱中国传统文化，受传统文化潜移默化的影响，能够体会到投身这份事业的自豪感。我们传承的不仅是工艺，也是几千年来中国的文明成果。”

(责编：崔译戈、刘慧)