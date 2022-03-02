人民网布拉柴维尔3月1日电 （记者黄培昭、沈小晓）由刚果（布）首都布拉柴维尔驱车西行，一条双向四车道的现代化公路一直通向536公里的远方。这条在刚果（布）十分罕见的高级公路，即为刚果（布）国家1号公路，被当地人亲切称为“希望之路”。

由中国建筑股份有限公司负责建设的刚果（布）国家1号公路项目（以下简称1号公路），于2008年5月开工，2016年3月竣工，是落实中非合作论坛会议精神的重要组成部分，也是“一带一路”倡议在刚果（布）落地生根的精品项目。

刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

1号公路穿越了茂密的原始森林、遍布荒草的丘陵、危险四伏的湿地、毒蛇出没的沼泽等5种复杂地形地貌。由于地况太过复杂，当初法国公司在考察之后断然退出，并放言“没有任何人能修建此路”。然而，中国的海外建设者偏偏就是不信邪，硬是靠着拼劲和闯劲，生生在极其恶劣的环境中创造了奇迹。

刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

要致富，先修路。1号公路全线贯通后，首都布拉柴维尔与第二大城市黑角之间的车程从7天缩短至8小时，交通量由原先的164辆/日增加到现在超4000辆/日，车辆日通行量平均提高十倍以上，刚果（布）大部分重要物资、矿产、森林资源进出口均需要借助该线路运输到黑角港。

刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

值得一提的是，沿线还自发形成了不少小市场，食品、衣服、箱包、鞋袜等商品琳琅满目。每逢周末或者节假日，小市场上人头攒动，摩肩接踵。当地人自豪地称之为“吉赛尔”，“去吉赛尔逛逛”几乎成了人们的口头禅和习惯。

刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

记者注意到，公路沿线边坡呈现缓边坡、圆滑坡面的特点，几乎是配合地形而建，并采用多种种植方式，以恢复边坡植物。“为防治水土流失，我们在1号公路砂性土路段采用香根草、三维网植草、纤维网植草等植草防护，改善植被生长环境。”中建国际中西非公司工程管理部经理石义辉告诉记者，1号公路在修建时遵循“绿色建造、环境和谐”的方针，最大限度减少施工过程中的能源消耗和对环境的不利影响。据介绍，沿线绿色防护面积达267.48万平米，占全部防护面积的98.8%。

刚果（布）国家1号公路部分路段旁的香根草。人民网记者 沈小晓摄

该公司副总经理汪升黎谈到，1号公路建设过程中，项目着力促进当地就业和产业发展，积极参与当地公益事业，着力改善当地民生，为当地创造了大量就业，培养当地技术工人。据了解，项目实施过程为当地提供了1万多个就业岗位，属地员工最低工资超过刚果（布）本国最低工资标准8%。项目还注重为属地员工提供良好的培训机会，培养了超过4000名工程领域的属地技术人员，培养了80余名属地化管理人员，一定程度上补充和丰富了当地急缺的工程领域人才。

中建中西非公司总经理施洪刚表示，1号公路在未来还将尝试开展智能交通技术的应用，打造一条“智慧公路”，进一步造福当地人民。“近年来，身在海外的我们深深感受到了祖国的快速发展与繁荣。能够参与到‘一带一路’的海外建设中，把中国技术、中国标准推向全球，我们也感受到一种自豪。”

“劈山者”雕像。人民网记者 沈小晓摄

在刚果（布）第三大城市多利吉，有一座“劈山者”雕像，那是刚果（布）人民向中国建设者献上的尊敬和感谢。在当地人眼中，中国人是能够把原始山脉劈开、从而建造公路的“劈山的人”，心中对中国人充满敬仰和钦佩。

刚果（布）总统萨苏表示，自从刚果（布）独立以来，历届领导人都希望能够修建这条公路，是中国建设者圆了刚果（布）几代人的梦想，“中国是真心实意帮助我们发展经济”。

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