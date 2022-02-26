新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰局势引发国际社会高度关注，联合国秘书长古特雷斯和一些国家表示，支持和平解决乌克兰问题。

联合国秘书长古特雷斯24日说，局势并非不可逆转。他呼吁有关各方遵守国际人权法和国际人道主义法，把保护平民放在首位。他宣布联合国立即从中央应急基金中拨款2000万美元，用于满足乌克兰及其周边地区紧急人道主义需求。

非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒和非盟委员会主席法基24日发表声明说，他们对乌克兰目前非常严重和危险的局势表示“极度关切”，敦促停火并开始谈判。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗24日在与俄罗斯总统普京会晤时表示，巴基斯坦坚持通过对话和外交手段解决争端的立场。

斐济代总理海尤姆25日在其官方推特账户上发文，呼吁各方停止所有敌对行动，回到谈判桌上，通过外交途径解决乌克兰问题。

越南外交部发言人黎氏秋姮25日呼吁有关各方保持克制，保护平民，开展对话协商，寻求和平解决方案。

阿富汗临时政府外交部25日发表声明说，阿富汗对可能造成的平民伤亡表示关切，呼吁俄乌保持克制，通过对话及和平方式解决危机。

埃及外交部24日发表声明说，埃及高度关注乌克兰局势的发展动向，强调“对话和外交解决方案”的重要性，呼吁有关各方“避免人道主义和经济危机加剧对地区和世界产生负面影响”。

科威特外交部24日发表声明说，对一切旨在缓和局势、以和平方式解决国际争端和保护平民的国际努力，科威特将全力支持。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德24日发表声明说，希望各方立即进行谈判，通过政治手段解决危机。

墨西哥外长埃布拉德24日在社交媒体上说，墨方支持和平解决方案，反对使用武力解决分歧。（参与记者：王建刚、郑一晗、汪健、吴丹妮、朱雨博、吴昊、王薇、聂云鹏、陈浩、姜俏梅、王子正、史先涛、张永兴、蒋超、高文成、陶军、马哈茂德·富利）

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