新华社北京2月25日电（记者马卓言、潘洁）针对国内有媒体发起联署要求美国无条件归还阿富汗人民的救命钱一事，外交部发言人汪文斌25日表示，作为阿富汗问题的始作俑者，美方应以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

汪文斌说，联署发起仅24小时就有超过20万网民参与，要求美国无条件归还属于阿富汗人民的资产，这充分说明美国窃取阿富汗资产的强盗行径引发强烈公愤。

他指出，美国是阿富汗问题的始作俑者。据报道，阿富汗战争期间，累计有3万多名无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，将灾难和痛苦留给了无辜的阿富汗人民，致使阿人民至今面临着严重的人道主义危机。联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。

汪文斌说，危难关头，美国不但不担负起帮助阿富汗人民缓解人道危机的应尽之责，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。美方所作所为再次暴露出，美方标榜的“基于规则的国际秩序”，实质是维护美国霸权强权的规则秩序。

“我们呼吁美方立即全面解除对阿在美资产的‘冻结’和单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。”他说。

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