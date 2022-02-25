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第五届进博会东南非线上推介会成功举办

2022年02月25日21:00 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡2月25日电（记者荆晶）中国国际进口博览局与中国工商银行24日共同举办第五届中国国际进口博览会（进博会）东南非线上推介会，吸引约70家东南非企业参与。

　　推介会上，曾经参加过进博会的非洲出口商分享了参展经历与收获，进博会采购商代表介绍了采购计划。采购商代表东方国际集团海外企业管理部总经理章民说，该集团进博会期间的采购签约金额逐年增加，从首届的2.9亿美元增长到第四届的5.1亿美元。

　　针对东南非企业关注的食品及农产品展区和消费品展区，展会工作人员介绍了各自展区特色及亮点，并与线上参会企业进行互动问答。

　　中国国际进口博览局副局长刘福学在推介会上说，南非的芦荟胶和红酒、赞比亚的蜂蜜、尼日利亚的香料、肯尼亚的木雕等产品深受中国消费者喜爱。进博会期间，不少非洲参展企业对接到中国的意向采购商。中国欢迎非洲企业积极参与进博会，共享中国经济发展机遇，为中非经贸合作迈上新台阶注入更大动力。

　　非洲第一大银行标准银行集团中非贸易主管鲁唐铎表示，将积极配合、协助非洲企业参加进博会，帮助更多企业开拓中国市场。

　　中国工商银行非洲代表处首席代表李立说，工行与标准银行合作，依托进博会平台，通过工行“环球撮合荟”系统开展配套活动，助力中非贸易提质增效。

(责编：崔越、杨牧)

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