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中国驻美国大使秦刚：竞争、对抗不应成为中美关系的主基调

2022年02月25日20:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月25日电 （记者李志伟）当地时间2月24日，中国驻美国大使秦刚出席尼克松基金会举办的尼克松访华50周年纪念活动。秦刚在活动上致辞说，沟通对话是解决分歧的明智选择，是建立互信的正确途径，是减少误判的有效方式。同时，中美双方也要以理性和建设性的方式管控分歧，“不能人为制造矛盾、扩大分歧，更不能让矛盾和分歧导致中美关系失控、脱轨”。

秦刚表示，历史是最好的老师，它忠实地记录下中美关系走过的足迹，也为未来的发展提供了启迪。美国前总统尼克松50年前划时代外交行动是其务实主义外交的巅峰之作，两国领导人留下的宝贵遗产对当今仍具有重要的现实意义。一是非凡的战略远见。二是巨大的政治勇气。三是高超的外交智慧。

秦刚表示，今天，中美关系也已沧海桑田。中美建交已有43年，两国事实上成为密不可分的经济利益共同体，双方人员之间的交往水乳相融，中美也是国际体系中重要的利益攸关方，中美关系早已“大到不能倒”。同时，冷战思维仍在作祟，冰层又在中美间凝结，带来丝丝寒意。

他说，今天我们共同的“敌人”是事关两国及人类生存与发展的重大挑战，他们是气候变化、能源安全、粮食安全、全球发展鸿沟、大流行病、核扩散、网络攻击、新兴技术失控、地区热点等等。中美作为两个大国，对此责无旁贷，要携手抗敌。“新冷战”不应成为这个时代的背景色,竞争、对抗不应成为中美关系的主基调。

秦刚表示，中美作为世界前两大经济体和联合国安理会两个常任理事国，如果彼此对立、敌视、隔阂，不仅做不到，而且两国及世界都难以承受其害。

秦刚指出，中美作为历史文化、社会制度和发展阶段不同的两个国家，有分歧是正常的。但正如尼克松总统所说，“我们必须保留既有的差异，又不成为敌对国”。沟通对话是解决分歧的明智选择，是建立互信的正确途径，是减少误判的有效方式。同时，双方也要以理性和建设性的方式管控分歧，不能人为制造矛盾、扩大分歧，更不能让矛盾和分歧导致中美关系失控、脱轨。

(责编：崔越、刘慧)

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