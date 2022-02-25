新华社北京2月25日电（记者潘洁、马卓言）外交部发言人汪文斌25日表示，当前阿富汗正处在由乱及治的关键时期，中方将坚持面向全体阿富汗人民的友好政策，继续帮助阿富汗人民渡过难关。

在当日例行记者会上，有记者问：在日前举行的阿富汗问题国际研讨会上，外交部阿富汗事务特使岳晓勇介绍了中方助力阿富汗和平重建的主张与行动。发言人能否进一步介绍有关情况，中方还将采取哪些对阿援助的支持和举措？

汪文斌说，当前，阿富汗正处在由乱及治的关键时期，阿富汗人民迎来将自身前途命运掌握在自己手中、探索符合自身国情发展道路的历史性契机，同时也面临人道、经济、反恐、治理等多重挑战。克服这些困难，需要国际社会更多理解支持，阿富汗临时政府也应进一步展现开放包容，奉行温和稳健的内外政策，坚定打击消灭一切恐怖组织，同世界各国友好相处，建设符合人民期待、顺应时代潮流的现代化国家。

他表示，阿富汗形势剧变以来，中方同阿富汗有关方面保持接触，向阿人民紧急施援，积极推动国际协调，帮助阿富汗维稳防乱。中方将坚持面向全体阿富汗人民的友好政策，尊重阿主权、独立、领土完整，不干涉阿内政。中方将继续帮助阿富汗人民渡过难关。

汪文斌介绍，中方已向阿富汗提供价值近3亿元人民币的人道援助，包括粮食、医药、疫苗、越冬物资等，将根据阿人民需求继续追加援助，雪中送炭。中方将大力支持阿富汗提升自主发展能力。“去年阿富汗上千吨松子畅销中国传为佳话，相信这样的中阿友好故事还会继续传承下去。中方今后将进口更多阿优质农产品，帮助阿民众创收增收。”

他说，从长远看，中方还愿同阿富汗加强治国理政经验交流和互联互通建设。中方将努力凝聚支持阿和平重建的国际合力。中方将与地区国家密切合作，继续办好阿富汗邻国外长会，为阿富汗实现长治久安作出邻国贡献。同时推动国际社会协调行动，帮助阿富汗走上良性发展道路。

“总之，中方将继续坚定同阿富汗人民站在一起，帮助阿富汗实现转型发展，早日融入国际社会大家庭。”汪文斌说。

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