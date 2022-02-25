新华社北京2月25日电 俄罗斯发起特别军事行动已超24小时。俄方表示，如果乌克兰做好了就其中立地位及不在其境内部署武器进行谈判的准备，俄愿同其谈判。

美国总统拜登24日发表讲话，宣布新一轮对俄经济制裁措施，为北约盟友提供安全保障，包括调动快速反应部队、向德国增派驻军等。而乌克兰总统泽连斯基说，现在乌克兰在独自战斗，没有任何国家向乌克兰作出派兵保证。

美国不派兵

拜登24日发表讲话，宣布新一轮对俄经济制裁措施。本轮制裁对象包括俄国有银行俄罗斯储蓄银行和另外四家大型金融机构，以及若干与俄政府有关联的个人及其亲属等。

2月24日拍摄的视频画面显示，美国总统拜登在华盛顿白宫就乌克兰局势发表讲话。新华社记者刘杰摄

拜登说，最新制裁措施将冻结上述四家俄金融机构全部在美资产；限制俄使用美元、欧元、英镑和日元进行商业交易的能力；阻断俄增强军事力量的资金来源；在高科技领域对俄实施出口管制以削弱其竞争力。

在军事措施方面，拜登强调，美军不会进入乌克兰与俄军交战，但会为北约盟友提供安全保障。美国已将目前驻扎在欧洲的部分美国陆军和空军力量调往爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。美国将向德国增派军队，并在必要时继续增兵。

此前，北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，北约在乌克兰没有任何部队，“我们也没有任何计划或意图向乌克兰派遣部队”。但他同时表示，北约已启动联盟防御计划，正在向联盟东部地区、在北约成员国领土上增加兵力部署。

2月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的北约总部出席记者会。新华社记者郑焕松摄

乌克兰总统泽连斯基25日凌晨发表视频讲话说，没有任何国家向乌克兰作出派兵保证，只是乌军在独立战斗。目前乌克兰方面已有137人丧生，另有316人受伤。

美国国务院在美驻乌克兰大使馆网站上发表声明说，美国已于24日中止在乌克兰的领事服务。美政府将无法协助美国公民撤离乌克兰。

俄罗斯画红线

据俄罗斯国防部网站24日发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、3个指挥所、18个雷达站等。塔斯社援引俄国防部消息报道，乌军事设施遭到高精度武器打击，但俄武装部队不对乌城市进行炮击或空袭，不会威胁到平民。

俄国防部新闻发言人科纳申科夫表示，在俄武装部队支援下，顿涅茨克和卢甘斯克的当地武装突破了乌克兰武装部队防御线。俄国防部长绍伊古已下令，要求为那些放下武器的乌军人建立从交战地区撤离的安全通道，以便他们能平安回家。

当天，俄方就与乌谈判提出条件。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，俄方希望能解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判，关键是乌领导层是否做好谈判准备。他说，俄针对乌克兰采取特别行动的目的是使乌“非军事化”，以保障俄方安全。

这是2月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯总统普京发表讲话的电视画面。新华社记者白雪骐摄

在24日清晨宣布发起特别军事行动的电视讲话中，普京表示，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。他说，30年来，俄罗斯一直试图就北约不东扩达成协议，但却受到欺骗、施压和讹诈。北约的战车正在朝着俄罗斯边境移动。

乌克兰人盼和平

局势恶化令乌克兰民众深感不安。在首都基辅，各大超市从早上起就有居民排队购买食物和饮用水等生活必需品。多家银行和换汇点也出现了人流聚集。市中心的独立广场和欧洲广场，有人携带行李和背包前往公交车站和地铁站，有人携带行李在跟亲人告别。基辅市驶往郊区和西部方向的部分路段出现了车流拥堵，有司机用拖车拖着物资往城外驶去。

2月24日，在乌克兰基辅，当地居民拎着采购的物资走在街道上。新华社记者李东旭摄

“我和我们国家的所有人一样，很害怕。我不知道战争会何时、以何种方式结束。”基辅市民奥克萨娜住在基辅市第聂伯河左岸，24日整个白天，她家附近都能听到爆炸声。在她看来，过去这一天“就如同一个月一样煎熬”。

“我们现在准备去波兰，然后可能会去塞浦路斯投奔朋友，待到没了轰炸，局势稍微缓和一点。”在乌克兰和波兰边境，阿列克谢带着妻子和两个孩子，准备逃难。

“我们的朋友现在都在基辅。他们打电话告诉我们发生了什么，这太可怕了。”阿列克谢的妻子说。

和阿列克谢夫妇一样逃往邻国避难的乌克兰人还有很多。波兰已在该国东南部的波乌边境开设了八个乌克兰难民接待中心。

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

从清晨开始，28岁的伊琳娜看到许多市民离开基辅，不少人带着孩子、宠物，拎着手提箱沿高速公路徒步撤离。看着长长的人流和车流，伊琳娜感到绝望，“希望敌对行动早点结束，乌克兰人能够早日恢复正常生活。”（文字记者：李东旭、邓仙来、孙丁、华迪、黄河、任珂、张欣；视频记者：孟菁、陈嫱、檀易晓、胡友松、陈琛、张章、李骥志、张璇；剪辑：王沛；编辑：马晓燕、孙浩、唐志强、金正）

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(责编：杨光宇、牛镛)