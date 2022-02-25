新华社莫斯科2月25日电（记者华迪）俄国防部发言人科纳申科夫25日表示，俄罗斯空降兵已完全控制了切尔诺贝利核电站地区。

科纳申科夫在通报特别军事行动成果时称，俄罗斯空降兵24日已完全控制切尔诺贝利核电站地区，并与乌方核电站保护营军人就共同保障核电站设施达成协议。

科纳申科夫说，核电站地区的辐射水平正常，工作人员正继续对设施进行正常维护并对放射性情况进行监测。

科纳申科夫在通报中还说，俄武装部队在特别军事行动中摧毁了乌克兰118处军事基础设施，包括11个军用机场、13个乌武装部队指挥所和通信中心、14个防空导弹系统、36个雷达站等。另外，俄军已击落5架战斗机、1架直升机、5架无人机；击毁18辆坦克及其他装甲车、7台多管火箭炮、41辆军用特种车辆；击沉5艘军用船只。

科纳申科夫说，在作战行动期间，150余名乌克兰军人缴械投降。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体上发文说，经过激烈战斗，乌克兰军队失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄罗斯军队占领。

切尔诺贝利核电站位于乌克兰首都基辅以北100余公里处。1986年4月26日，该核电站4号机组反应堆发生爆炸，造成迄今世界上最严重的核泄漏事故。

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