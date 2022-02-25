就《环球时报》发起联署要求美国无条件归还阿富汗人民的救命钱，外交部发言人汪文斌2月25日表示，联署发起仅24小时，就有超过20万网民参与，要求美国无条件归还属于阿富汗人民的资产，这充分说明美国窃取阿富汗资产的强盗行径引发强烈公愤。

汪文斌说，美国是阿富汗问题的始作俑者。据报道，阿富汗战争期间，累计有3万多名无辜平民被美军杀死或者因战乱丧生，约1100万人沦为难民。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，将灾难和痛苦留给了无辜的阿富汗人民，致使阿人民至今仍面临着严重的人道主义危机。联合国世界粮食计划署的统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重的粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良，阿富汗正面临雪崩般的饥饿和贫困。

“危难关头，美国不但不担负起帮助阿富汗人民缓解人道主义危机的应尽之责，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧了阿富汗人民的苦难。美方所作所为再次暴露出，美方标榜的‘基于规则的国际秩序’实质是维护美国霸权强权的规则秩序。”

“我们呼吁美方立即全面解除对阿在美资产的冻结和单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。”汪文斌说。（记者马卓言、潘洁）

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