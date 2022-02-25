泰国首个中泰联合培养“跨境电商”方向硕士项目启动仪式。泰国清迈大学艺术传媒与技术学院供图

人民网曼谷2月25日电 （记者孙广勇）泰国首个中泰联合培养“跨境电商”方向硕士项目于2月25日在泰国清迈大学艺术传媒与技术学院（以下称CAMT）正式启动。

该项目由CAMT学院与清迈大学孔子学院联合设计，针对快速增长的中泰贸易与投资需求，以及跨境电商在中泰两国数字经济中的高速增长，依托两院各自的教学及课程资源优势，邀请中泰电商领域的讲师与专家作为项目导师，通过三学期的培养，协助学生完成从理论到实践的跨境电商项目落地转换，实现毕业即创业的创新人才培养。

签约仪式上，CAMT学院院长沃拉维助理教授对该项目给予了高度肯定，并回顾了过去几年，CAMT学院与清迈大学孔子学院的多项合作，包括联合承办 “中清杯” 泰国中文创新创业大赛等重大赛事。同时，他还强调了在新常态下，通过数字平台与数字技术培养中泰跨境电商领域中具备数字化能力的电商项目经理对于中泰两国的经济往来极其重要。

清迈大学孔子学院院长连晨梳理了2008年至今，中泰两国在经贸领域所取得的斐然成绩，以及在新常态和RCEP大环境中，CAMT学院和清迈孔院在电商领域对高端人才进行联合培养的重要性。她表示，“打造全泰首个中泰跨境电商联合培养硕士项目，为的就是培养跨境电商领域的高端人才，实践教学与创新创业相结合，项目培养的学生毕业即能创业，切实推动中泰跨境电商发展，让泰国产品遇见中国市场，帮助泰国商户遇见中国买家；项目将为学生打造一个产学研一体化环境，能让中泰学者与同学们，直面目前跨境电商的痛点，切实推动产业转型升级和业态创新，并为中泰政府和企业提供高质量的发展政策和对策研究。”

“Khonthai 4.0” 科研项目基金负责人查格利对项目的成功签约表示祝贺，并指出该项目的落地标志着泰国国家政策研究中心科研项目基金在电商领域高端人才培养方面取得了标志性的成果。

(责编：崔越、刘慧)