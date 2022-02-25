新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰方面25日说，俄军正快速向乌首都基辅市中心移动。乌总统泽连斯基当天呼吁俄罗斯就停止军事行动展开谈判。

——据乌通社报道，乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔25日在社交媒体上说，俄军缴获了两辆乌军车辆并换上乌军的制服，带领一支车队由基辅北部奥博隆快速向基辅市中心移动。

——据乌克兰总统新闻局消息，泽连斯基25日在视频讲话中呼吁俄罗斯就停止军事行动进行谈判。他说，不管怎么样，俄罗斯迟早都要与乌克兰进行谈判，讨论如何停止军事行动等问题。他还说，美国和其他国家一天前宣布的制裁措施不会让俄罗斯停止针对乌克兰的军事行动。

——泽连斯基25日凌晨发表视频讲话，表示乌克兰在独自作战，目前乌方已有137人死亡，另有316人受伤。在视频讲话中，泽连斯基责怪美西方国家没有给乌克兰提供实际支持，只是乌军在独立战斗，没有任何国家向乌克兰作出派兵保证。

——据俄罗斯国防部网站24日发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、3个指挥所、18个雷达站等。俄空天军一架苏-25攻击机在行动中因驾驶失误坠毁，飞行员安全弹跳逃生。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体上发文说，经过激烈战斗，乌克兰军队失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄罗斯军队占领。目前核设施状况、核废料管控和储存情况不明。

——泽连斯基24日晚发布军事动员令，授权乌军总参谋部决定可以参战的人员数量、后备军数量，以及发布召集令。泽连斯基同时要求政府给此次全国军事动员提供财政支持。当晚，基辅市开始向市民和志愿者发放武器。

——美国国会众议院议长佩洛西24日在旧金山对媒体表示，国会议员正在讨论向乌克兰人民提供人道主义援助，并有意向乌克兰提供总价值达6亿美元的“致命性防御武器”，帮助该国“打赢自己的战争”。美国总统拜登当天公布新一轮对俄经济制裁措施，并宣布向欧洲增加军事部署。但他再次强调，美军不会进入乌克兰与俄军交战。此外，英国首相约翰逊当天也宣布了新一轮针对俄罗斯的经济和金融制裁。

——第76届联合国大会主席沙希德24日就乌克兰局势发表声明，呼吁俄罗斯和乌克兰军队立即停止交火，通过对话解决争端。他同时呼吁所有会员国遵守国际法和国际人道主义法规定的义务，确保人道主义援助物资“安全并不受阻碍地”进入乌克兰。（参与记者：李东旭、黄河、华迪、邓仙来、杜鹃、王建刚、王晨笛）

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