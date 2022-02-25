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外交部：中方主张应彻底摒弃冷战思维

2022年02月25日17:25 | 来源：新华社微博
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　　外交部发言人汪文斌2月25日在例行记者会上回答乌克兰局势相关问题时说，中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，一向站在和平、正义一边。“我们始终认为，乌克兰问题有其复杂的历史经纬，各方合理安全关切都应当得到尊重，应当彻底摒弃冷战思维，通过对话谈判寻求乌克兰及相关问题的全面解决，最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。”

　　汪文斌说，一个时期以来，中方积极推动乌克兰问题的政治解决进程。习近平主席在同法国总统马克龙通电话时强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。乌克兰形势急转直下后，国务委员兼外长王毅分别同俄、美外长通电话，指出任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到维护，再次呼吁各方保持克制，认识到相关问题的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

　　汪文斌说，接下来，中方还将继续为推动政治解决乌克兰问题作出自己的努力。中方的做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。究竟哪种做法更有利于欧洲的安全稳定、更有利于欧洲的长治久安，历史会做出公正的结论。

　　“当前，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。我们希望有关当事方保持冷静和理性，致力于根据联合国宪章原则，通过谈判和平解决有关问题。”他说，中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力。（记者潘洁、马卓言）

(责编：崔越、杨牧)

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