刘以爽 实习生何沂轩

“不可思议”“太棒了”“顶级”——马达加斯加高山滑雪运动员克勒克近日接受人民网专访，谈及对北京冬奥会的感受，她反复提到这几个词语。

克勒克十分享受北京冬奥会。受访者供图

这是克勒克第二次参加冬奥会，无论比赛成绩还是参赛体验，她都表示“非常满意”。她说：“此前我给自己定的目标是进入前40名，尽管我在两场比赛中只获得了第41名和43名，但我认为已经非常好了。这个成绩比上一届冬奥会要好，而且我才刚刚从伤病中恢复过来。”

北京冬奥会的开幕式上，克勒克和另一名高山滑雪运动员马蒂厄共同担任马达加斯加的旗手。克勒克认为，北京冬奥会的开幕式简直不可思议：“在那一刻，我想尽情跳舞，我想让每个人都能关注我们。我希望通过展示自己来表明我们代表马达加斯加参加北京冬奥会。”

克勒克对滑雪场设施的便捷和比赛的雪地状况十分满意。“奥运村旁有专门存放滑雪板的小木屋，步行到那儿拿滑雪板，然后可以直接去滑雪场。”本次滑雪比赛采用绿色资源造雪，克勒克认为：“这样就没有雪况对比赛的限制，训练和比赛的时候，雪永远不会移动，也不会有凹陷，不会妨碍滑雪时完成各种动作。这对滑雪运动员而言是完美的设施。”

克勒克在准备高山滑雪比赛。受访者供图

克勒克也对北京冬奥会的组织工作给予了极高评价。“尽管在新冠疫情期间，全球公共卫生条件对冬奥会的举行带来了诸多困难，但北京冬奥组委会设法使这次冬奥变得不可思议，组织工作非常好。”克勒克还提到了专用的交通、每日核酸检测、佩戴口罩的规定，以及运动员餐厅里的玻璃挡板等，她感叹道：“北京冬奥会闭环区域真的很安全。”

北京冬奥会也展示了温情的一面。“我所在的奥运村里住着参加高山滑雪、雪橇和雪车项目的运动员，我们也与其他运动员保持联系，交换诸如别针之类的小礼物并交流各自的经历。这真的很有趣！”此外，十分感谢冬奥会的所有工作人员：“大家都十分热情，包括每天打扫房间的工作人员，即便他们的工作非常繁杂，但都非常友好。说实话，这真的很不可思议！”

被问及对北京冬奥会印象最深的事时，克勒克脱口而出：“冬奥会的组织工作。”“当你到达训练场地、奥运村、甚至机场的时候，会发现北京冬奥会的组织工作令人难以置信，筹备冬奥会的工作量也非常巨大。看到这一切，你会觉得自己为梦想参加比赛的准备和付出是值得的。”她表示。

中国多元的文化也在克勒克的心中留下了深刻印象。冬奥期间正值中国农历新年，“我们经历了春节和元宵节，这段经历与体验简直不可思议并充满神奇”。克勒克还特别喜欢冬奥会吉祥物“冰墩墩”。“实在太可爱了！我太喜欢它了！”尽管北京冬奥会已经结束，但这段独一无二的难忘经历将成为克勒克的珍贵回忆。

(责编：崔译戈、常红)