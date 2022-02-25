新华社伦敦2月24日电 综述：乌克兰危机升级加剧欧洲油气市场波动

新华社记者杨海若 黄泽民 赵修知

随着乌克兰局势骤然升级，欧洲股票、外汇、大宗商品等市场24日大幅震荡，油气市场价格更是出现巨幅波动。

数据显示，当天伦敦布伦特原油期货价格盘中一度突破每桶105美元，创下7年多来新高。被视为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）近月天然气价格当天上涨33%，英国天然气期货价格涨幅超过35%。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新在接受新华社记者采访时表示，俄乌局势突然升级令市场措手不及，局势紧张程度超出预期，这种不确定性带来的风险导致油气价格上升。

市场研究机构凯投宏观全球经济团队的报告指出，俄罗斯在全球能源供应中的关键作用不容低估，欧盟进口天然气中约40%、进口原油中约30%来自俄罗斯，大宗商品市场已经开始对俄罗斯对西方能源出口中断的风险进行定价。报告认为，能源价格的风险溢价将在一段时间内保持高位。

中银国际发布报告说，在极端情况下，德国和东欧国家可能出于能源安全考虑而大量采购天然气现货，进一步加剧欧洲天然气供应紧张状况，TTF价格或将突破历史最高点。

报告认为，在原油方面，一旦俄罗斯对欧洲原油出口受到影响，市场很难找到替代品，将出现供应十分紧张的局面。在这种情况下，预计布伦特原油期货价格有望突破每桶120美元。

期货市场价格上涨效应已经传导至消费者。英国汽车服务公司RAC的数据显示，英国汽油、柴油的平均价格都已经涨至每升约1.5英镑的历史最高水平。

该公司发言人西蒙·威廉姆斯说，成品油价格上升到每升1.55英镑带来的风险“非常现实”，许多依赖汽车工作和生活的人将面临严重经济困难。

万神殿宏观经济学研究公司英国首席经济学家塞缪尔·图姆斯表示，如果能源价格保持如此高水平，经济将会停滞不前。“本周能源价格飙升如果持续下去，将使英国消费者价格指数（CPI）上升1.5个百分点，家庭实际可支配收入今年将下降约2.2%，为二战以来最大降幅。”

毛旭新认为，一旦“北溪-2”天然气管道项目不能继续推进，能源价格上涨几乎不可避免。能源价格如果维持当前水平，将推动欧洲CPI至少上涨1%。

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