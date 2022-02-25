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美国纽约枪支暴力愈演愈烈 受害者：子弹到处飞 会伤到无辜的人

2022年02月25日14:43 | 来源：央视网
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《创伤和急症护理》杂志22日刊登的一项最新研究显示，在美国与枪支有关的死亡人数已超过车祸，成为身体创伤死亡的主要原因。为了对抗枪支暴力，纽约市哈莱姆地区的一些因枪支暴力失去亲人的人们走到一起，互相扶持，并呼吁政府尽快采取行动降低枪支暴力事件。

这些母亲都住在纽约市哈莱姆地区，她们的亲人都是死于枪支暴力。为了对抗枪支暴力事件，她们自发走到一起，创建了哈莱姆母亲救援组织，为枪支暴力受害者家庭提供帮助，并呼吁政府采取行动降低枪支暴力。

不幸的是，枪支暴力仍在不断上升。

哈莱姆母亲救援组织成员 埃拉·B·托马斯：上个星期，砰砰砰，我看到有枪支喷溅的火光射向我窗户。

哈莱姆母亲救援组织成员 杰姬·罗—亚当斯：在外面行走一点也不明智，子弹到处飞会伤害到无辜的人。

今年到目前为止，仅在哈莱姆区，就有两名警察在执勤时被枪杀，一名19岁的快餐工人在抢劫中丧生，一名男子在剧院外被枪杀，流弹还击中了东哈莱姆区一辆满载乘客的公共汽车。

与去年同期相比，2022年纽约市的枪支暴力增加了三分之一。

哈莱姆母亲救援组织成员 杰姬·罗—亚当斯：时代变了，我们从没见过大街上倒下这么多人，我们从没见过如此多的暴力事件。

(责编：高歌、燕勐)

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