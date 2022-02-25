付晶

2022年2月，中国援厄立特里亚医疗队进行新旧轮换，第14批医疗队将接力棒交到新一批医疗队手中，顺利完成了援厄医疗工作交接。厄立特里亚卫生部部长阿明娜专门为离任回国的第14批医疗队举办欢送会，亲自为每一位队员颁发了荣誉证书，并派专员赴机场迎接第15批医疗队员抵达厄立特里亚。中国驻厄立特里亚大使蔡革、商务参赞尉进明参加了上述活动。

厄立特里亚卫生部阿明娜部长、蔡革大使为第14批中国援厄医疗队举办离任回国欢送会。中国驻厄立特里亚使馆供图

牢记使命勇担当，第14批医疗队圆满完成各项援厄医疗工作

2021年初，正值第二波新冠肺炎疫情冲击全球之际，第14批医疗队逆行出征，抵厄后主动放弃春节假期，立即投入厄立特里亚医疗卫生工作第一线。

厄立特里亚是联合国指定的最不发达国家之一，在厄工作的一年时间里，队员们无惧当地艰苦的高原环境，克服缺水断电频发、医疗设备奇缺等生活和工作困难，不畏疫情风险，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成各项援厄医疗任务：全力为厄当地民众解除病患，累计诊治患者2万多人次；主动承担受援医院疫情防控工作，积极介绍中国抗疫经验；热情服务在厄同胞，为中资企业员工提供全方位的诊疗服务；踊跃参与中厄文化交流，增进两国人民友谊。厄立特里亚卫生部、各受援医院、广大当地民众以及在厄同胞对医疗队的工作均给予高度评价。

接续力量再出发，第15批医疗队积极履行新使命新任务

2022年新年伊始，在奥密克戎变异毒株在厄肆虐、新冠疫情仍然严峻的情况下，第15批医疗队不畏艰险、放弃春节与家人团聚的机会，毅然来厄开展工作。

该批医疗队除承担日常援厄医疗工作外，还肩负着特殊使命和任务：一是根据习近平主席在第73届世界卫生组织大会开幕式上宣布的“建立30个中非对口医院合作机制”，以及在中非团结抗疫特别峰会上宣布“加快中非友好医院建设和中非对口医院合作”的指示精神，第15批医疗队将代表郑州大学第二附属医院与厄首都奥罗特医院共同推进对口医院建设；二是在厄推动建立中医中心，利用我传统中医药造福当地人民。该批医疗队的到来，将进一步丰富厄医疗资源，为两国医疗卫生领域合作注入新的动力，为共建中非卫生健康共同体做出新的贡献。

厄立特里亚卫生部哥麦司长、蔡革大使赴机场共同迎接第15批中国援厄医疗队抵厄。中国驻厄立特里亚使馆供图

援厄接力不停歇，薪火传承中国援外医疗队精神

自中国第一批援厄医疗队1997年抵达阿斯马拉，25年来，中国已连续向厄立特里亚派遣15批医疗队共计269人次。援厄医疗队员们不负党和国家的重托，为厄立特里亚人民提供了优质的医疗服务，对促进厄医疗卫生事业的发展起到了不可替代的重要作用，赢得了厄政府和民众的广泛好评。其中，第2批医疗队队员唐秀荣同志于2001年援厄期间因公牺牲，被授予烈士称号，厄总统伊萨亚斯亲自吊唁，当地民众自发组织为其送行。

正是有了他们的驻守和付出，“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神才会薪火相传、生生不息。

(责编：崔译戈、常红)