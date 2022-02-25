新华社北京2月25日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基24日下令全国军事总动员，以应对俄罗斯采取的军事行动。同日，他还表示，欧洲国家领导人拒绝就接纳乌克兰加入北大西洋公约组织做出明确表态。

根据泽连斯基签发的命令，总动员将持续90天，军方高层将查明符合条件参加现役和预备役部队的人数。美国有线电视新闻网援引乌克兰国家边防局的消息报道，乌克兰已经禁止18岁至60岁男性公民离境。

泽连斯基说，137名乌克兰军人和平民在俄军发起进攻后死亡，316人受伤。

这是2月24日拍摄的乌克兰首都基辅市街景。（新华社记者李东旭摄）

俄罗斯卫星通讯社援引俄国防部发言人的消息报道，俄军在特别军事行动首日让83处乌克兰地面军事基础设施“瘫痪”，击落乌军苏—27战机和苏—24战机各两架，以及一架直升机和4架无人攻击机。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京24日清晨宣布，在乌克兰东部顿巴斯地区发起特别军事行动。他强调，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。

塔斯社援引俄罗斯国防部24日的消息报道，乌方军事基础设施受到高精度武器打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会危及平民。

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。（新华社发，谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

泽连斯基24日深夜在社交媒体发表视频讲话，说乌克兰正“孤军作战”。“今天，我问了27名欧洲领导人，乌克兰是否将能加入北约。我直接问他们，但是所有人都害怕，没有回答。”

“谁愿意与我们并肩战斗？我没有看见任何人。谁打算做出乌克兰加入北约的保证？所有人都在害怕，”他说，“我问了所有乌克兰的伙伴，他们是否与我们站在一起。他们与我们站在一起，但是他们不准备接纳我们（加入北约）。”

北约和美国已经多次明确表示，乌克兰不是北约成员，不会派遣军队进入乌克兰帮助乌方作战。

2月24日，在乌克兰基辅，一些居民准备乘坐地铁。（新华社发，谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

俄罗斯指责北约坚持东扩、威胁俄方国家安全，敦促北约停止东扩及在乌克兰部署进攻性武器，但俄方要求没有获得满足。

普京24日说，俄方不打算占领乌克兰，但将寻求乌克兰非军事化。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫24日回答记者提问时表示，俄方希望解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判，关键是乌领导层是否做好谈判准备。（惠晓霜）

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