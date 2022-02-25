新华社基辅2月25日电 通讯：期待早日恢复正常生活——俄发起特别军事行动后基辅首日见闻

新华社记者李东旭

当地时间2月24日清晨，乌克兰首都基辅市上空传来阵阵爆炸声。

“早上，我丈夫突然叫醒我：‘起来，打起来了！’起初我不敢相信。怎么会？”突如其来的爆炸声仍然让奥克萨娜感到惊诧。

俄罗斯总统普京当地时间24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。奥克萨娜告诉记者，他们一家租住在基辅市第聂伯河左岸一套公寓里，俄罗斯军队向机场和城市附近的军事设施发动袭击，她家附近整个白天都能听到爆炸声。

24日清晨6时左右，基辅市上空响起防空警报，不少市民带着大包小包的行李赶往住宅附近的地铁站和防空洞躲避。而奥克萨娜距离地铁站较远，他们一家选择在小区的地下停车场躲避空袭。

“我把包整理好放在门口，准备随时跑。我担心对基辅的袭击还会持续。”奥克萨娜忧虑地说道。

因为戒严和空袭，当天基辅市区大多数商店暂停营业，只有超市、药店、医院、银行、公共交通维持运转。奥克萨娜工作的管道工程公司一早通知她近期不用来上班。

奥克萨娜说，基辅市政府当天上午宣布基辅实施戒严，她儿子就读的学校取消了课程，尽管一些大城市的教育机构仍在开展教学，但基本已转为网课。

“我和我们国家的所有人一样，很害怕。虽然只是第一天，但在我看来就如同一个月一样煎熬。我希望能早点结束（这种状态）。”奥克萨娜说。

28岁的伊琳娜也住在基辅，她告诉记者，基辅市白天发生的轰炸和炮击让她害怕极了。为躲避夜间可能的空袭，伊琳娜说她打算在没有窗户的卫生间过夜。

从清晨开始，伊琳娜就看到许多市民离开基辅，基辅市各个交通出口都出现严重拥堵。加油站外市民们排几个小时的队伍加油，超市里人们大排长龙，很多人拉着孩子、宠物，拎着手提箱沿着高速公路徒步撤离基辅。她说，第一天，仿佛半个城市都已经空了。看着长长的撤离人流和车流，她感到绝望，决定自己继续留在基辅。

“希望敌对行动早点结束，希望乌克兰人能够早日恢复正常生活。”伊琳娜难过地说道。

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